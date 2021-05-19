28 мая на заседании Барнаульской гордумы депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки краевого центра. Фракция "Справедливая Россия" в БГД подготовила поправку, которая призвана защитить жителей частного сектора от высоток, передает партийный сайт.
По словам руководителя фракции СР в Барнаульской гордуме Оксаны Молодых, эсеры подготовили предложения о внесении в правила землепользования и застройки, суть которых заключается в возврате земельных участков частного сектора в зону индивидуального жилищного строительства (Ж-4).
"Все аргументы наших оппонентов о том, что не будет насильственного сноса частного жилья, не совсем уместны. Говорить о том, что если вы не продадите свой участок, то никто не снесет ваш дом, непрофессионально и некорректно со стороны чиновников. Потому что опасения людей связаны не только с проблемой защиты своей собственности, – территории двора, своего дома иных построек, но и с желанием сохранить сложившийся уклад жизни", — прокомментировала представитель эсеров.
В настоящий момент генплан и ПЗЗ создали условия для развития градостроительного хаоса, установив неуместные зоны многоквартирной застройки на значимой части частного сектора, который во многом находится в стадии процветания, рассуждает депутат. Сказки о повсеместных "развалюхах" сильно преувеличены. Много молодых семей обустраиваются здесь осознанно, выбрав "частник" для жизни, постоянно улучшая свои дома. Демонстрируемый в документах подход органов власти к зонированию мало того, что разрушит гармонию индивидуальной жилищной застройки, так еще и обеспечит через годы создание уродливого архитектурного облика, который не исправить десятками, а может и сотнями лет, с кучей инфраструктурных проблем, отметила Оксана Молодых.
Уже прошли общественные обсуждения по проекту изменений в действующие ПЗЗ. Жители направили около 700 предложений по возвращению зоны Ж-4 (индивидуальное жилищное строительство) в частный сектор и получили формальные отказы.
"Понятно, что застройщик не придет завтра, но он придет послезавтра. Если мы эти зоны не вернем, рано или поздно там начнется возня, которая ничего хорошего для частного сектора не сулит. Люди поселков годами строили комфортную жизнь, которую мы будем защищать. Напомню, что фракция СР в БГД голосовала против генплана 2019 года, а также не поддерживала ПЗЗ", — резюмировала Молодых.
Комментарии