Воспитанник алтайского футбола перешёл в ФК "Ростов"

Защитник ФК "Химки" Кирилл Боженов перешёл в футбольный клуб "Ростов", который возглавляет Валерий Карпин. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Напомним, Боженов родился в 2000 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом в спортшколе "Алтай".
С 2018-го года выступал за "Химки". Вместе с подмосковным клубом футболист сумел пробиться в российскую премьер-лигу.
В сезоне 2020/21 "Химки" заняли восьмое место в чемпионате России, а Боженов регулярно играл в основном составе химчан.
На прошлой неделе 20-летнего защитника также вызвали в молодёжную сборную России для подготовки к отборочному турниру на чемпионат Европы 2023 года.
Комментарии
Баженов интересно где в барнауле жил, где такие таланты водятся?
19.05.2021 13:11
дед
Дед, а глупые вопросы задаёшь. Где, где , да на потоке конечно!!
Главное парень лв