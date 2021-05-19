Крышу гаража алтайского психоневрологического интерната сорвало ветром

Мощнейший ветер вечером 18 мая сорвал крышу гаража и подстанции дизель-генераторной установки в Тальменском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Губернатору Виктору Томенко доложили о повреждениях и мерах, принятых для скорейшего восстановления объектов.
Площадь повреждения составила 180 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.
"В настоящее время ведётся подготовка сметы для выполнения ремонтных работ. Дополнительных средств из краевого бюджета для восстановления кровли не требуется, – уточнили в пресс-службе региональных властей. – Происшествие не повлияло на нормальное функционирование учреждения, угрозы для жизни проживающих нет".
Глава региона поручил министру соцзащиты собрать всю информацию о происшествии и текущей обстановке в учреждении. Ситуацию держит на контроле региональное Минсоцзащиты.
Комментарии
Ну вот и у гаража крыша поехала... Заразная штука!