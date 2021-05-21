Перемены к лучшему: "Алтайлесмаш" стал участником проекта "Производительность труда"

На заводе "Алтайлесмаш" прошло стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда". На собрании присутствовали сотрудники предприятия, руководитель Евгений Куксин, а также эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Эксперты РЦК представили рабочей группе лучшие практики других предприятий-участников. По словам спикеров, внедрение инструментов бережливого производства помогает эффективно выстроить работу производственных потоков, сократить потери, повысить производительность труда и результаты производства в целом.

Евгений Куксин рассказал о целях и задачах и отметил значимость проекта для каждого сотрудника. Также был обозначен порядок внедрения инструментов бережливого производства.

Следующие три месяца предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во все процессы предприятия.

Сейчас на предприятии завершили "этап подготовки": проверили готовность компании к реализации проекта, выбрали пилотный поток, сформировали рабочую группу и обучили её основам бережливого производства.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.