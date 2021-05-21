Пятница, 21 Май, 07:18

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,6
€ 89,77
13°


4974908 +9232
Обь
477см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле. Как доехать и что посмотретьВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Перемены к лучшему: "Алтайлесмаш" стал участником проекта "Производительность труда"

, ИА "Амител"
Рабочей группе предстоит активная работа по разработке и внедрению инструментов бережливого производства

На заводе "Алтайлесмаш" прошло стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда". На собрании присутствовали сотрудники предприятия, руководитель Евгений Куксин, а также эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Эксперты РЦК представили рабочей группе лучшие практики других предприятий-участников. По словам спикеров, внедрение инструментов бережливого производства помогает эффективно выстроить работу производственных потоков, сократить потери, повысить производительность труда и результаты производства в целом.

Евгений Куксин рассказал о целях и задачах и отметил значимость проекта для каждого сотрудника. Также был обозначен порядок внедрения инструментов бережливого производства.

Следующие три месяца предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во все процессы предприятия.

Сейчас на предприятии завершили "этап подготовки": проверили готовность компании к реализации проекта, выбрали пилотный поток, сформировали рабочую группу и обучили её основам бережливого производства.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
07:16
Как изменятся правила рыбалки в Алтайском крае? 0
07:01
Перемены к лучшему: "Алтайлесмаш" стал участником проекта "Производительность труда" 0
06:56
Соревнования по гребле: день второй. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 0
06:30
Дача, которую не стыдно показать: чудеса ландшафтного дизайна 5
06:12
Путеводитель по Кубку мира: как добраться до гребного канала и как там не потеряться? 6
06:01
До +17°C и без осадков. О погоде в Алтайском крае 21 мая 0
23:48
Такой день. Барнаул принимает Кубок мира и претендует на титул "Город трудовой доблести" 0
23:12
Бетонная плита упала на сотрудника барнаульского предприятия 0
22:40
Дмитрий Губерниев не приедет на Кубок мира по гребле в Барнаул 4
22:08
Врач рассказала, как организована медслужба на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле 0
21:39
Сколько стоит мерч, как выиграть квартиру и что находится на берегу. Обзор гребного канала 0
21:17
Сыну алтайского ветерана вернули потерянную медаль "За отвагу" спустя 20 лет 0
20:51
Житель Зонального района жестоко убил своего собутыльника 0
20:17
Путин поддержал идею присвоить Барнаулу звание "Город трудовой доблести" 1
19:45
Полицейского уволили за распространение видео опроса казанского стрелка 0
19:25
Сотрудник МЧС по работе приехал на Кубок мира в Барнауле и выиграл "Ладу Гранту" 4
19:14
Барнаул включили в число 11 будущих "Городов трудовой доблести" 1
18:53
Власти Барнаула занялись "урегулированием ситуации" с увольнением педагога 0
18:37
"Почта России" начнёт продавать вина в своих отделениях 2
18:21
"Желаю удачи": Путин поприветствовал участников Кубка мира по гребле в Барнауле 1
17:59
Путин наградил орденом многодетную семью из Бийска 1
17:48
В Рособрнадзоре заявили об обязательной сдаче ЕГЭ для всех выпускников в 2022 году 2
17:33
Военные вновь перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 1
17:20
В России собираются отказаться от пластиковой посуды и контейнеров 2
17:07
В Алтайском крае бесплатно газифицируют почти 11 тысяч домов 6
16:51
Вице-президент федерации гребли восхищён тем, как в Барнауле проходит Кубок мира 12
16:43
Более 9 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в России 0
16:27
Депутат Госдумы взяла на контроль ситуацию с долгостроем в Барнауле 6
16:15
11 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
16:03
Путин поддержал. Госдума приняла закон "Единой России" о выплатах беременным и семьям 0
15:46
В Алтайском крае задержали браконьеров за убийство косули 0
15:30
Родители школьников просят Виктора Томенко заступиться за учительницу 4
15:15
В Кремле ответили на идею Дмитрия Медведева об обязательной вакцинации 6
15:00
Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer в 2022 году 3
14:44
Владимир Путин наградил алтайскую чиновницу Екатерину Четошникову 11
14:32
Памятник эвакуированным в годы войны на Алтай заводам установят в Барнауле 5
14:08
"Без критичных изменений". Алтайский онкоцентр о новом порядке медпомощи 4
13:53
Ирина Шереметьева стала новым ректором Алтайского медуниверситета 8
13:33
Часть барнаульской гостиницы "Алтай" продают за 49 млн рублей 2
13:19
Алтайского физика осудили за подлог документов об уровне радиации 2
13:07
Когда летняя жара вернётся в Алтайский край? 0
12:55
Налоговики Алтайского края в 2021 году собрали 37,4 млрд рублей 0
12:43
Смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Алтайском крае 18
12:30
Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 8
12:19
Где можно смотреть трансляцию Кубка мира по гребле? 15
12:07
Как пройдут последние звонки в школах Барнаула в 2021 году 1
11:55
Купаться запрещено: барнаульский пляж "Водный мир" в этом году не будет работать 8
11:44
Риелторы со всей России обсудили тенденции рынка недвижимости на форуме в Белокурихе 1
11:34
Что такое кешбэк за детский отдых, когда эта программа заработает и какие у неё условия? 2
11:23
В Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле. Фоторепортаж 10

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.