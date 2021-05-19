Более половины россиян испытали стресс в 2021 году

Уровень стресса среди россиян по сравнению с 2020 годом снизился, но по-прежнему превышает 50%, пишет РИА Новости со ссылкой на опрос холдинга "Ромир", в котором поучаствовали 3,5 тысячи человек.
По данным исследователей, в прошлом году о стрессе говорили 79% опрошенных, тогда как в начале 2021-го в этом признались уже 55%. Причём о пережитом стрессе женщины говорят чаще мужчин. В этом году в тревожном состоянии находятся 56% женского населения и 51% – мужского. Для сравнения: в 2020-м аналогичное самочувствие было у 84% женщин и 72% мужчин.
Кроме того, сильнее всего в этом году подвергались стрессу люди до 40 лет 61%. Граждане в возрасте от 41 до 50 лет беспокоятся чуть пореже – 48%. Ещё реже в таком состоянии пребывали россияне от 51 до 74 лет (42%), но чуть почаще – те, кто старше 75-ти (55%).
В пятёрку наиболее беспокоящих жителей страны проблем вошли: рост цен и инфляция (62%), низкие зарплаты (56%), качество медицинских услуг (41%), эпидситуация (40%) и дороговизна медобслуживания (32%). Чуть меньше опрошенных переживают из-за общей ситуации в экономике (30%), роста безработицы (27%) и социального расслоения (25%).
Социологи отмечают, что такая реакция людей объясняется тем, что за пандемийный 2020-й соотечественники устали пребывать в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию.
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