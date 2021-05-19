Арт-пикник проведут в барнаульском парке в Ночь музеев

Парк "Изумрудный" присоединился к международной акции "Ночь музеев", заявил депутат АКЗС и управляющий территорией Владислав Вакаев на своей странице в Telegram.
По его словам, гостей ждёт интересная культурная программа. Начнётся она лекциями. В 17 часов в обновлённом амфитеатре архитектор Максим Максименко расскажет об "образе будущего" парка.
Будут и экскурсии. В 18 часов доцент Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко встретит у входа людей, которые хотят узнать побольше о местной флоре и фауне, а в 22 часа на том же месте историк и краевед Данил Дегтярёв соберёт желающих ознакомиться с историей парка.
"В 19 часов на площадку амфитеатра вернётся арт-пикник, которого мы все ждали со Дня города, – рассказал Вакаев. – На импровизированной сцене выступят молодые барнаульские поэты и музыканты с акустическим концертом. Закончится арт-пикник джемом от музыкантов, играющих на этнических инструментах".
Кроме того, всё это время будет действовать выставка в формате "Сушки". На ней можно встретить как художников и фотографов, так и поэтов.
Напомним, новые тропы и прогулочные зоны появятся в барнаульском парке "Изумрудный" уже в этом и следующем году.
Куда можно сходить на Ночь музеев в Барнауле, читайте в материале amic.ru.
Комментарии
Пикни́к — в современном понимании трапеза на природе, устраиваемая на траве на открытом воздухе в местах с красивыми пейзажами — сад, парк, берег озера, пляж или лес
у организаторов ничего не совпало
А на случай плохой погоды там есть крытая площадка?
...соберёт желающих ознакомиться с историей парка
я думал, что вся история этого парка - как из кладбища делали парк