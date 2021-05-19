На Алтае мужчина хранил в пристройке более трёх килограммов марихуаны

В Бийске полицейские задержали 54-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Во время осмотра места жительства мужчины по переулку Подъёмному стражи порядка нашли в деревянной постройке вещество растительного происхождения. Эксперты-криминалисты установили, что это каннабис весом 3087 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявили подписку о невыезде.
Ранее в Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области во время сделки по продаже 1 кг героина. За партию наркотика злоумышленник хотел получить 20 тысяч долларов.
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