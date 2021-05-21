Соревнования по гребле: день второй. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле?

Гребной канал

Соревнования начинаются в 10 утра, а торжественное открытие II этапа Кубка мира по гребле – в 12:50. Точная программа церемонии неизвестна, но в планах – выступление губернатора Алтайского края Виктора Томенко с приветственной речью. А ещё, по слухам, на открытие приведут настоящего медведя.



Заплывы гребцов будут проходить с 14:00 до 15:20, с 16:15 до 17:05. Между заездами будут разыгрывать ценные призы среди зрителей соревнований. Мероприятия закончатся к 19:00.

Кубок мира – главное событие этого года, так как раньше в Барнауле не проводили мероприятия подобного уровня. Поэтому обязательно найдите возможность и сходите. А мы подготовили путеводитель по Кубку мира: как добраться до гребного канала и как там не потеряться. Жмите на ссылку.