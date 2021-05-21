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Соревнования по гребле: день второй. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле?

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие спортивные и развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле 21 мая
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

21 мая – день официального открытия соревнований II этапа Кубка мира по гребле, который проходит в Барнауле на гребном канале. Но что ещё можно посмотреть в городе, помимо заплывов? Как развлечься и какие места стоит посетить? Amic.ru ежедневно публикует афишу развлекательных и спортивных событий, которые пройдут с 20 по 23 мая. Рассказываем, что интересного произойдёт сегодня.

1
Гребной канал

Соревнования начинаются в 10 утра, а торжественное открытие II этапа Кубка мира по гребле – в 12:50. Точная программа церемонии неизвестна, но в планах – выступление губернатора Алтайского края Виктора Томенко с приветственной речью. А ещё, по слухам, на открытие приведут настоящего медведя.

Заплывы гребцов будут проходить с 14:00 до 15:20, с 16:15 до 17:05. Между заездами будут разыгрывать ценные призы среди зрителей соревнований. Мероприятия закончатся к 19:00.

Кубок мира – главное событие этого года, так как раньше в Барнауле не проводили мероприятия подобного уровня. Поэтому обязательно найдите возможность и сходите. А мы подготовили путеводитель по Кубку мира: как добраться до гребного канала и как там не потеряться. Жмите на ссылку.

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Программа "Я – сибиряк" на Мало-Тобольской
На пешеходной улице Мало-Тобольской развлечения начнутся в 10 утра и закончатся в 22:00. Рассказываем, что там будет сегодня:
 
С 10:00 вновь заработает кинотеатр под открытым небом, где будут транслировать фильмы о Барнауле и Алтайском крае.
В 11:00 жителям и гостям города покажут презентацию "10 людей, внёсших вклад в развитие Барнаула".
С 12:00 до 13:00 можно будет послушать рассказ об уникальном ленточном сосновом боре г. Барнаула.
С 13:00 до 16:00 пройдёт презентация медицинских центров и санаториев Алтайского края.
С 16:00 до 17:00 можно поучаствовать в мастер-классе от Музея шоколадного мастерства.
С 17:00 до 18:00 пройдёт мастер-класс от ресторации "Горная аптека".
С 18:00 до 18:30 для всех желающих проведут кулинарную викторину с призами.
С 18:30 до 19:00 – презентация сибирской кухни от шеф-повара Михаила Хмелинина.
С 19:00 до 20:00 – развлекательная программа "Барнаул глазами КВН".
С 20:30 до 22:00 – музыкальная программа от кавер-группы "Волны".
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А что ещё интересного будет в городе?
В музее по адресу ул. М. Горького, 16 с 10:00 до 18:00 работает выставка "Сделано в России".
В 17:00 в концертном зале "Сибирь" (пр. Ленина, 7) пройдёт юбилейный концерт заслуженного артиста России Владимира Бакитко.
А если вы любите гулять и изучать город, то в 17:00 присоединяйтесь к экскурсии по Барнаулу (от ул Ползунова, 35) или в 18:30 сходите на экскурсию "Барнаул купеческий" (от пр. Социалистического, 11, у главных ворот в парк).
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А куда ещё можно сходить?
В барнаульском зоопарке (ул. Энтузиастов, 12) в 20:00 жителей и гостей города будут ждать львы и тигры – сотрудники зверинца организовывают публичное кормление диких кошек.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

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