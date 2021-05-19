Менее 8 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 7920 – до 4 965 676 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2096 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+784) и Московской области (+697). Алтайский край (+66) на 19 мая занимает 26-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 581 787 человек, в том числе 9561 – за последние сутки.

Скончались ещё 390 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 116 965 летальных случаев.