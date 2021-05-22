Соревнования по гребле: день третий. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле?

Вот уже третий день в Барнауле на гребном канале проводятся масштабные спортивные соревнования – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Но что ещё можно посмотреть в городе помимо заплывов? Как развлечься и какие места стоит посетить? Amic.ru ежедневно публикует афишу развлекательных и спортивных событий, которые пройдут с 20 по 23 мая. Рассказываем, что проводится сегодня.
В 9:50 утра должно было состояться приветствие Дмитрия Губерниева, но его не будет. Комментатор отметил, что он представляет телеканал "Матч ТВ" (с которым произошёл скандал накануне соревнований, об этом вы можете почитать здесь) и не может ставить под удар его интересы.
Заезды гребцов пройдут с 10:00 до 11:20, с 11:35 до 12:15, с 12:30 до 14:35 (в это время начнётся ещё и награждение первых спортсменов), с 15:00 до 15:30.
В промежутках между заездами зрителей ждут развлекательные программы и розыгрыши.
Далее жителей и гостей города ждут следующие мероприятия:
В 11:00 – презентации "Барнаул исторический", "Барнаул мистический. Легенды города", "Легенды о Деде Медведе".
В 13:00 – презентация "Барнаул архитектурный".
В 14:00 – мастер-класс резьбы по дереву от мастера по дереву Андрея Щеглова.
В 15:00 – мастер-класс от музея "Мир времени".
С 16:00 до 17:00 – показ репортажей о заездах спортсменов.
С 17:00 до 18:00 – показ фильмов о самых красивых местах Алтая.
С 18:00 до 19:00 – открытие "Ночи музеев – 2021"
С 19:00 до 19:30 – иммерсивное шоу "Сказки принцессы Катунь".
С 20:00 до 22:00 – музыкальная программа от групп "Брусничный мёд" и "Оркестр EVC".
В 12:00, 14:00 и 16:00 – экскурсия "Квест выходного дня" от ул. Пушкина, 66.
В 17:00 – экскурсия по Барнаулу от ул. Ползунова, 35.
В 18:30 – экскурсия "Мистический Барнаул" (от статуи медведя на ул. Мало-Тобольской, 30).
С 19:00 до 22:55 – культурная программа "Больше чем музей..." (ул. Л. Толстого, 2).
С 19:00 до 00:00 – акция "Ночь музеев" (ул. Ползунова, 42).
Для тех, кто хочет что-то поэкстремальнее, – в 20:00 начнётся открытый парковый фестиваль огненного шоу (пр. Ленина, 152в).
А в барнаульском зоопарке (ул. Энтузиастов,12) в 20:00 состоится "Праздник русского медведя".
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