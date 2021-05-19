На доступную среду для алтайских инвалидов потратили 452 миллиона

В 2020 году на реализацию госпрограммы "Доступная среда в Алтайском крае" направили свыше 452 миллионов рублей, доложила губернатору Виктору Томенко на совещании регионального правительства глава Минсоцзащиты региона Юлия Ковалева.

По её словам, на эти средства обеспечили средствами реабилитации и протезами свыше 20 тысяч человек, созданы необходимые условия в 14 образовательных организациях, 13 ж/д вокзалах, двух автовокзалах и аэропорту. Также приобретена специальная техника для перевозки маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В 2020 году гражданам за счет федерального бюджета предоставлено свыше 6,6 миллиона средств реабилитации на сумму свыше 407 миллионов рублей", — отметила управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования России Татьяна Петрова.

В 2021 году реализация программы продолжилась. В частности, планируется закупить 840 единиц реабилитационного оборудования и обновить материально-техническую базу 18 учреждений.