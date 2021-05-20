"Палка о двух концах". Почему "дешёвый" доллар может ударить по алтайской экономике

Курс доллара в России уже вряд ли когда-то опустится ниже 60 рублей, считают российские аналитики. Сейчас "здоровое" и безболезненное для экономики страны соотношение валют – 68-70 рублей за доллар (по данным на 19 мая 2021 года доллар продаётся по 73,69 рубля), уверен кандидат экономических наук Артём Поломошнов. По его мнению, к такому курсу возможно прийти уже через несколько месяцев, если не будет никаких политических потрясений.

Влияние политики

О том, что курс доллара может достигнуть показателей 2019 года (62-68 рублей) 19 мая заявил российский аналитик Андрей Маслов. По его оценке, произойдёт это ближе к концу текущего года или к началу 2022-го, но при условии, что коронавирус будет побеждён. Однако экономист добавляет: если отношения России с Европой и США ухудшатся, обострятся, то это может привести к очередному витку ослабления российской валюты.

Алтайский экономист разделяет мнение Маслова. Артём Поломошнов считает, что курс рубля в ближайшие месяцы будет медленно, но стабильно крепнуть.

"Я тоже думаю, что рубль усилится. Однако мы обсуждаем тенденции на уровне экономических понятий, но если вмешается политика, это может негативно повлиять на курс российской валюты. Если же ситуация будет стабильной, очевидно, что при сегодняшнем развитии экономики курс рубля занижен, он должен расти. Я вижу курс в 68-70 рублей за доллар – это та граница, где должна находиться российская валюта", – говорит эксперт.

Он напомнил, что рубль остро реагирует на все политические изменения. Так было в ноябре 2020 года и весной 2021-го.

"Сейчас курс доллара чуть-чуть снижается: мы помним историю с отравлением политика Алексея Навального, в мае были учения у границ России, когда весь мир напрягся, и это точно сыграло против рубля. Все обсуждали санкции США, и они последовали, но были мягче, чем ожидалось", – напоминает экономист.

Хотим 30, но нужны 70

Но если предположить, что курс доллара достигнет 60 рублей за доллар, то стоимость импортных товаров на российском рынке снизится, считают федеральные аналитики. Однако ждать глобального "отката" назад не стоит.

По наблюдениям экспертов, в России цены обладают низкой эластичностью: растут они легко, а вот вниз идут крайне туго. Это связано в первую очередь со слабой конкуренцией и высоким влиянием монополий, а также сговором между компаниями. При этом высокий курс доллара однозначно ударит по крупнейшим предприятиям страны и Алтайского края, а также по экономике России в целом, считает Артём Поломошнов.

"У нас экспортоориентированная экономика, основной приток средств в бюджет дают нефтяные компании и металлургия. И те, и другие активно работают на экспорт. Если курс рубля возрастает, а доллара – снижается, соответственно, компании будут в рублях продавать меньше, и налоговые поступления в бюджет уменьшатся. Палка о двух концах. Людям товары станут чуть доступнее, но экономика может пострадать", – говорит эксперт.

По его мнению, не позволит рублю подняться и правительство страны. Центробанк и Минфин заинтересованы, чтобы курс доллара был за 70 рублей.

"Если доллар опустится ниже 68 рублей, Центробанк и Минфин начнут принимать меры, скупать доллар, создавать спрос, формировать золотовалютные резервы, тем самым поддерживая курс иностранной валюты", – говорит Артём Поломошнов.

Цифра

За последние семь лет курс доллара вырос более чем в два раза. В январе 2014 года американская валюта продавалась по 34 рубля, а уже в декабре – за 58 рублей. С тех пор доллар только крепнет.