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"Палка о двух концах". Почему "дешёвый" доллар может ударить по алтайской экономике

, ИА "Амител"
Курс иностранной валюты постепенно ослабевает
Доллар / Фото: amic.ru

Доллар / Фото: amic.ru

Курс доллара в России уже вряд ли когда-то опустится ниже 60 рублей, считают российские аналитики. Сейчас "здоровое" и безболезненное для экономики страны соотношение валют – 68-70 рублей за доллар (по данным на 19 мая 2021 года доллар продаётся по 73,69 рубля), уверен кандидат экономических наук Артём Поломошнов. По его мнению, к такому курсу возможно прийти уже через несколько месяцев, если не будет никаких политических потрясений.

Влияние политики

О том, что курс доллара может достигнуть показателей 2019 года (62-68 рублей) 19 мая заявил российский аналитик Андрей Маслов. По его оценке, произойдёт это ближе к концу текущего года или к началу 2022-го, но при условии, что коронавирус будет побеждён. Однако экономист добавляет: если отношения России с Европой и США ухудшатся, обострятся, то это может привести к очередному витку ослабления российской валюты.

Алтайский экономист разделяет мнение Маслова. Артём Поломошнов считает, что курс рубля в ближайшие месяцы будет медленно, но стабильно крепнуть. 

"Я тоже думаю, что рубль усилится. Однако мы обсуждаем тенденции на уровне экономических понятий, но если вмешается политика, это может негативно повлиять на курс российской валюты. Если же ситуация будет стабильной, очевидно, что при сегодняшнем развитии экономики курс рубля занижен, он должен расти. Я вижу курс в 68-70 рублей за доллар – это та граница, где должна находиться российская валюта", – говорит эксперт.

Он напомнил, что рубль остро реагирует на все политические изменения. Так было в ноябре 2020 года и весной 2021-го. 

"Сейчас курс доллара чуть-чуть снижается: мы помним историю с отравлением политика Алексея Навального, в мае были учения у границ России, когда весь мир напрягся, и это точно сыграло против рубля. Все обсуждали санкции США, и они последовали, но были мягче, чем ожидалось", – напоминает экономист.

Хотим 30, но нужны 70

Но если предположить, что курс доллара достигнет 60 рублей за доллар, то стоимость импортных товаров на российском рынке снизится, считают федеральные аналитики. Однако ждать глобального "отката" назад не стоит. 

По наблюдениям экспертов, в России цены обладают низкой эластичностью: растут они легко, а вот вниз идут крайне туго. Это связано в первую очередь со слабой конкуренцией и высоким влиянием монополий, а также сговором между компаниями. При этом высокий курс доллара однозначно ударит по крупнейшим предприятиям страны и Алтайского края, а также по экономике России в целом, считает Артём Поломошнов.

"У нас экспортоориентированная экономика, основной приток средств в бюджет дают нефтяные компании и металлургия. И те, и другие активно работают на экспорт. Если курс рубля возрастает, а доллара – снижается, соответственно, компании будут в рублях продавать меньше, и налоговые поступления в бюджет уменьшатся. Палка о двух концах. Людям товары станут чуть доступнее, но экономика может пострадать", – говорит эксперт.

По его мнению, не позволит рублю подняться и правительство страны. Центробанк и Минфин заинтересованы, чтобы курс доллара был за 70 рублей.

"Если доллар опустится ниже 68 рублей, Центробанк и Минфин начнут принимать меры, скупать доллар, создавать спрос, формировать золотовалютные резервы, тем самым поддерживая курс иностранной валюты", – говорит Артём Поломошнов.

Цифра

За последние семь лет курс доллара вырос более чем в два раза. В январе 2014 года американская валюта продавалась по 34 рубля, а уже в декабре – за 58 рублей. С тех пор доллар только крепнет. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.05.2021 08:30
гость

Почему "дешёвый" доллар может ударить по алтайской экономике

Доллар по 32 сильно по нам ударит

20.05.2021 08:32
гость

В 2014 году доллар был по 32, у нас были проблемы. Потом стал по 65, проблемы исчезли

20.05.2021 08:33
Злая гостья

В 2014 году не так все плохо было в экономике края, что это вдруг "ударит"?

20.05.2021 08:36
Виктор

Может быть, если доллар подешевеет, то производители станут активнее продавать свою продукцию на внутреннем рынке?

20.05.2021 08:36
- гость -

Поломошнов, он такой Поломошный.

20.05.2021 08:41
- гость -

но экономика может пострадать

под экономикой експерт подразумевает ПАО Газпром, я так думаю...

20.05.2021 08:44
- гость -

Доллар по 32 сильно по нам ударит

а то
покупательная способность зарплаты сразу выростет в 2 раза - а это дифицит товаров и пустые прилавки...

20.05.2021 08:54
Виктор

20.05.2021 08:41
- гость -

Есть же ещё производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Если доллар стоит дорого, и не принято никаких ограничительных мер на экспорт, они будут просто экспортировать произведённое на Запад и Восток, а "нам" (на внутрироссийский рынок) — только если что-то после экспорта осталось...

20.05.2021 08:57
- гость -

20.05.2021 08:54
Виктор

в общем как обычно - капиталистам прибыля, пролетариату издержки )))

20.05.2021 09:02
- гость -

Позор! Людям такие сказки втирают! Кушайте!

20.05.2021 09:25
- гость -

"Центробанк поддержит курс иностранной валюты" - ключевая фраза, обеспечивающая нищету наемного работника и трудового пенсионера.

20.05.2021 09:26
- гость -

Любые подвижки доллара и нефти как в + так и в - всегда приводят к подорожанию всего!

20.05.2021 09:46
- гость -

Это очень хорошо что экономический аналитик напомнил нам всем об отравлении навального боевым армейским отравляющим веществом нервно-паралитического действия группы "Новьичок" по английской классификации.У многих европейских политиков тогда захолонуло сердце от это вести.Да что сердца политиков:весь мир стал напрягаться.Тем более когда стало известно что по приказу Путина за ним по пятам три года ходили восьмеро отравителей.На данный момент немного отлегло.Хотя и цены всё-таки подскочили...Наверное и на зоновскую баланду тоже.

20.05.2021 10:03
- гость -

а 2006 год аналитик не хочет вспомнить

в январе 2006 нефть тоже по 66 баксов продавали, но бакс почему-то тогда стоил 28 рублей, а не 73 как сейчас...

20.05.2021 10:03
Внимательный из Барнаула

Господи, как уже достали эти прокремлевские прогнозисты, доллар будет только расти при этой власти и политике: он может расти медленее, может резко как в 2014 г, но факт остается фактом. Я бы посоветовал таким экономистам, прежде чем писать глупые статейки, посмотреть в динамке курс доллара за последние 20 лет...

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