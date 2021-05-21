Гриль, бар и танцы до утра: в Барнауле откроют новый клуб-ресторан PachaMama

Новый ресторан-клуб PachaMama скоро начнёт работать на Социалистическом, 23. Торжественное открытие запланировано на 28 и 29 мая 2021 года. В новом заведении гостей ждут блюда на огне, шоу-программы, тематические вечеринки с выступлениями известных артистов и музыкальных групп нашего города.

Просторный двухэтажный клуб площадью 800 квадратных метров отлично подходит для проведения свадеб, юбилеев и корпоративов. Зал рассчитан на 250 посадочных мест: все ваши гости смогут с комфортом разместиться за праздничными столами, а после – повеселиться на танцполе.

Владельцы клуба позаботились о качестве звука и установили профессиональное оборудование, которое обеспечит концертное звучание. А также будет установлен большой экран, на котором можно транслировать презентации и видеоролики.

В сердце ресторана – большой открытый гриль. Вы сможете побаловать себя сочными стейками, рёбрами и другими горячими блюдами на дровах и углях. Здесь также будет работать бар с традиционными и авторскими коктейлями.

Клуб-ресторан PachaMama будет работать до утра: вы сможете веселиться и отдыхать, не глядя на часы. Забронировать столик на предстоящую вечеринку в честь открытия уже можно на сайте.

Клуб-ресторан PachaMama

Адрес: Барнаул, Социалистический проспект, 23

Тел.: +7 (3852)507-173, +7 923-561-51-57

Сайт