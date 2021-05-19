Мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику и поставил его на колени в Новосибирске

Следственный комитет Новосибирской области начал проверку после сообщений СМИ о мужчине, который плюнул в лицо 11-летнему мальчику. Затем он поставил несовершеннолетнего на колени и заставил извиняться перед девочкой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, таким образом мужчина хотел наказать "обидчика" своей дочери. Однако, по предварительным данным, мальчик её вовсе не обижал. Инцидент произошёл на глазах у других детей, а ребёнок не мог противиться взрослому человеку, поэтому выполнил все его требования.

Следственный комитет организовал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.