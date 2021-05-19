Мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику и поставил его на колени в Новосибирске

Следственный комитет Новосибирской области начал проверку после сообщений СМИ о мужчине, который плюнул в лицо 11-летнему мальчику. Затем он поставил несовершеннолетнего на колени и заставил извиняться перед девочкой.
Как сообщает пресс-служба ведомства, таким образом мужчина хотел наказать "обидчика" своей дочери. Однако, по предварительным данным, мальчик её вовсе не обижал. Инцидент произошёл на глазах у других детей, а ребёнок не мог противиться взрослому человеку, поэтому выполнил все его требования.
Следственный комитет организовал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Комментарии
Ещё не известно,что там за 11 летний поганец был...может ему ещё уши надо было оторвать😀
"мальчик её вовсе не обижал"
Это в каком смысле? Он не считает, что обидел?