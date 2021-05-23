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Соревнования по гребле: заключительный день. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле?

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие спортивные и развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле 23 мая
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Сегодня, 23 мая, – заключительный день масштабных спортивных соревнований – II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Барнауле на гребном канале. Но что ещё можно посмотреть в городе помимо заплывов? Как развлечься и какие места стоит посетить после церемонии закрытия? Amic.ru публикует афишу развлекательных и спортивных событий, которые пройдут 23 мая.

1
Гребной канал
23 мая – заключительный день соревнований Кубка мира по гребле.

Расписание событий:
В 11:00 – начало, развлекательная программа.
С 11:45 до 11:50 – спортивные заезды.
С 12:15 до 14:30 — заезды с награждением спортсменов.
С 14:30 до 15:00 – Церемония закрытия.
С 15:00 до 17:30 – заезды и награждение спортсменов.
В перерывах будут проводиться розыгрыши и другие развлекательные мероприятия, всё закончится примерно к 19:00.
2
Программа "Барнаул – город славы" на Мало-Тобольской
В 10:00 развлекательная программа, как и в предыдущие дни, начнётся с показов кино под открытым небом.


С 11:00 до 13:00 пройдут культурные программы: "Барнаул победоносный", "Барнаул против фашизма", песни военных лет в исполнении Геннадия Пристинского.
В 13:00 – мастер-класс резьбы от мастера по дереву Андрея Щеглова.
С 14:00 до 15:00 показ репортажей о заездах спортсменов.
С 15:00 до 16:00 – музыкальная программа от Татьяны Киселёвой.
С 16:00 до 17:00 викторина о Барнауле и Алтайском крае с вручением призов.
С 17:00 до 17:30  "Барнаульский хронограф".
С 17:30 до 18:30 музыкальная программа от ансамбля "Имидж".
С 18:30 до 19:00 викторина о знаменитых людях Барнаула с вручением призов.
С 19:00 до 20:00 танцевальная программа от Larisa Dance Show.
С 20:30 до 22:00 – музыкальная программа от группы Yess Band.
3
А какие места стоит посетить помимо Мало-Тобольской?
Для любителей театров и экскурсий в Барнауле проводят следующие мероприятия:

В 11:00 – показ спектакля "Волшебник изумрудного города" в Алтайском государственном музыкальном театре (пр. Комсомольский, 108).
В 12:00, 14:00, 16:00 – экскурсия "Квест выходного дня" от ул. Пушкина, 66.
В 16:00 экскурсия "Нагорный парк" (пр. Социалистический, 11, у главных ворот в парк).
В 17:00 спектакль "Камедыя" в Молодёжном театре Алтая (пр. Калинина, 2).
В 17:00 экскурсия по Барнаулу от ул. Ползунова, 35.
В 18:00 спектакль "Праздник одиночества" в театре "Спичка" (ул. Ползунова, 37).
4
А есть ли что-то ещё интересное?
Да, с 12:00 до 14:00 в барнаульском зоопарке (ул. Энтузиастов, 12) празднуют День утёнка и предоставляют 100 утят для фотосессии всем желающим.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

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