Соревнования по гребле: заключительный день. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле?

Сегодня, 23 мая, – заключительный день масштабных спортивных соревнований – II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Барнауле на гребном канале. Но что ещё можно посмотреть в городе помимо заплывов? Как развлечься и какие места стоит посетить после церемонии закрытия? Amic.ru публикует афишу развлекательных и спортивных событий, которые пройдут 23 мая.
Расписание событий:
В 11:00 – начало, развлекательная программа.
С 11:45 до 11:50 – спортивные заезды.
С 12:15 до 14:30 — заезды с награждением спортсменов.
С 14:30 до 15:00 – Церемония закрытия.
С 15:00 до 17:30 – заезды и награждение спортсменов.
В перерывах будут проводиться розыгрыши и другие развлекательные мероприятия, всё закончится примерно к 19:00.
С 11:00 до 13:00 пройдут культурные программы: "Барнаул победоносный", "Барнаул против фашизма", песни военных лет в исполнении Геннадия Пристинского.
В 13:00 – мастер-класс резьбы от мастера по дереву Андрея Щеглова.
С 14:00 до 15:00 – показ репортажей о заездах спортсменов.
С 15:00 до 16:00 – музыкальная программа от Татьяны Киселёвой.
С 16:00 до 17:00 – викторина о Барнауле и Алтайском крае с вручением призов.
С 17:00 до 17:30 – "Барнаульский хронограф".
С 17:30 до 18:30 – музыкальная программа от ансамбля "Имидж".
С 18:30 до 19:00 – викторина о знаменитых людях Барнаула с вручением призов.
С 19:00 до 20:00 – танцевальная программа от Larisa Dance Show.
С 20:30 до 22:00 – музыкальная программа от группы Yess Band.
В 11:00 – показ спектакля "Волшебник изумрудного города" в Алтайском государственном музыкальном театре (пр. Комсомольский, 108).
В 12:00, 14:00, 16:00 – экскурсия "Квест выходного дня" от ул. Пушкина, 66.
В 16:00 – экскурсия "Нагорный парк" (пр. Социалистический, 11, у главных ворот в парк).
В 17:00 – спектакль "Камедыя" в Молодёжном театре Алтая (пр. Калинина, 2).
В 17:00 – экскурсия по Барнаулу от ул. Ползунова, 35.
В 18:00 – спектакль "Праздник одиночества" в театре "Спичка" (ул. Ползунова, 37).
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