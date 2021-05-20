Риелторы со всей России обсудили тенденции рынка недвижимости на форуме в Белокурихе

Форум Altai Realestate-2021 / Фото: Союз риелторов Барнаула и Алтая

Более 300 риелторов, застройщиков и представителей банковского сектора собрались на форуме Altai Realestate. Он проходил с 14 по 16 мая в Белокурихе.

Участие в мероприятии приняли эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тольятти, Оренбурга, Новосибирска. Алтай представили профессионалы из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска.

На вопросы участников отвечал президент Российской гильдии риелторов – Игорь Горский. Он также рассказал о выстраивании деловых контактов между специалистов по недвижимости и застройщиками, а также затронул тему увеличения участников региональной ассоциации риелторов.

Всего своими знаниями и опытом поделились 14 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула. Они рассказали об основных тенденциях 2021 года на рынке коммерческой недвижимости, эффективных продажах, увеличении клиентских потоков, долгосрочных отношениях с покупателями.

Был проведён телемост с ведущими девелоперами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Калининграда с обзором самых интересных объектов и привлекательных условий сотрудничества.

Хедлайнером форума стал Михаил Москотин с актуальной для риелторов темой – "Привычки эффективного продавца, или Продажи через отношения".

Мероприятие строилось на основе масштабной дискуссионной, образовательной, пленарной, развлекательной и туристической программы. Было проведено три экскурсии по курорту Белокуриха с подъёмом на "Белокуриху-2" и гору Церковка.

Более подробно с событием можно ознакомиться на сайте https://алтайфорум22.рф/.

Справка

Форум недвижимости Altai Realestate проводится на Алтае раз в два года. Впервые был организован в 2013 году. Событие собирает большое количество участников не только с приближённых регионов, но и из центральной части России. Уникальность форума в том, что на огромной площадке происходит обмен опытом и знаниями между профессионалами, достигшими значительных экономических успехов.