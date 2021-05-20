Четверг, 20 Май, 13:58

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,68
€ 90,1
13°


4965676 +0
Обь
477см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле. Как доехать и на что посмотретьВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Риелторы со всей России обсудили тенденции рынка недвижимости на форуме в Белокурихе

, ИА "Амител"
Всероссийский форум прошёл пятый раз

Форум Altai Realestate-2021 / Фото: Союз риелторов Барнаула и Алтая

Более 300 риелторов, застройщиков и представителей банковского сектора собрались на форуме Altai Realestate. Он проходил с 14 по 16 мая в Белокурихе.

Участие в мероприятии приняли эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тольятти, Оренбурга, Новосибирска. Алтай представили профессионалы из Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска.

На вопросы участников отвечал президент Российской гильдии риелторов – Игорь Горский. Он также рассказал о выстраивании деловых контактов между специалистов по недвижимости и застройщиками, а также затронул тему увеличения участников региональной ассоциации риелторов.

Всего своими знаниями и опытом поделились 14 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула. Они рассказали об основных тенденциях 2021 года на рынке коммерческой недвижимости, эффективных продажах, увеличении клиентских потоков, долгосрочных отношениях с покупателями.

Был проведён телемост с ведущими девелоперами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Калининграда с обзором самых интересных объектов и привлекательных условий сотрудничества.

Хедлайнером форума стал Михаил Москотин с актуальной для риелторов темой – "Привычки эффективного продавца, или Продажи через отношения".

Мероприятие строилось на основе масштабной дискуссионной, образовательной, пленарной, развлекательной и туристической программы. Было проведено три экскурсии по курорту Белокуриха с подъёмом на "Белокуриху-2" и гору Церковка.

Более подробно с событием можно ознакомиться на сайте https://алтайфорум22.рф/.

Справка

Форум недвижимости Altai Realestate проводится на Алтае раз в два года. Впервые был организован в 2013 году. Событие собирает большое количество участников не только с приближённых регионов, но и из центральной части России. Уникальность форума в том, что на огромной площадке происходит обмен опытом и знаниями между профессионалами, достигшими значительных экономических успехов.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.05.2021 13:29
гость

гильдия бездельников

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
13:53
Ирина Шереметьева стала новым ректором Алтайского медуниверситета 0
13:33
Часть барнаульской гостиницы "Алтай" продают за 49 млн рублей 1
13:19
Алтайского физика осудили за подлог документов об уровне радиации 0
13:07
Когда летняя жара вернётся в Алтайский край? 0
12:55
Налоговики Алтайского края в 2021 году собрали 37,4 млрд рублей 0
12:43
Смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Алтайском крае 3
12:30
Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
12:19
Где можно смотреть трансляцию Кубка мира по гребле? 10
12:07
Как пройдут последние звонки в школах Барнаула в 2021 году 1
11:55
Купаться запрещено: барнаульский пляж "Водный мир" в этом году не будет работать 3
11:44
Риелторы со всей России обсудили тенденции рынка недвижимости на форуме в Белокурихе 1
11:34
Что такое кешбэк за детский отдых, когда эта программа заработает и какие у неё условия? 1
11:23
В Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле. Фоторепортаж 7
11:12
Алтайский медуниверситет получит нового ректора после двух лет "безвластия" 0
11:01
Встретит Ползунов. Музей АлтГТУ поучаствует в акции "Музейная ночь" 0
10:52
"Фактов нет, но есть сигналы". Томенко призвал разобраться с ценами на металлоизделия 16
10:43
Восемь тысяч елей высадили в Алтайском крае 3
10:32
Власти Алтайского края ответили на заявление о "захвате" партии 0
10:15
Врачи раскрыли главную опасность головной боли 0
10:01
Банк "Открытие": Барнаул готов к проведению этапа Кубка мира по гребле 0
09:50
Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях проиграли "Тюмени" 0
09:38
В Барнауле мошенница под видом директора кофейни украла у сотрудницы 25 тысяч рублей 0
09:23
Госдума приняла поправки о новых выплатах на детей 0
09:10
Эксперт предсказал рост ставок по ипотеке в России 1
08:55
Барнаульцы одобрили обновлённый проект благоустройства Мизюлинской рощи 20
08:41
Эксперт рассказал о связи коронавируса с онкологическими заболеваниями 0
08:28
"Палка о двух концах". Почему "дешёвый" доллар может ударить по алтайской экономике 43
08:16
Придётся потерпеть. Когда начнут платить новые детские выплаты и кто сможет их оформить 6
08:05
Путин: отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень 19
07:51
"Дизельный. Автомат": 17 автобусов популярного маршрута продают в Барнауле 7
07:33
Соревнования по гребле: день первый. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 7
07:21
Заморозки до -4. Как спасти плодовые деревья и сохранить урожай? 3
07:02
Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто? 39
06:52
Кубок мира по гребле в Барнауле: главные старты. Инфографика 3
06:36
Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему многих он так пугает? 2
06:15
Девушка Моргенштерна в пикантном образе Харли Квинн эпатировала публику 9
06:01
До +10 градусов похолодает в Алтайском крае 20 мая 0
23:50
Такой день. "Матч ТВ" против властей Алтая и два штормовых предупреждения 0
23:23
В Минпромторге заявили об отсутствии диктата цен в России 1
22:55
Ревнивый муж устроил разборки со стрельбой возле здания трамвайного депо в Барнауле 5
22:18
Жителя Алтайского края обвиняют в изнасиловании своей знакомой 0
21:42
Самая красивая Мальвина. Чем запомнилась актриса Татьяна Проценко? 1
21:24
Турция уверена в открытии авиасообщения с Россией 0
20:51
Стоимость биткоина рухнула на 30% за сутки 0
20:16
Каток уехал от дорожников и перевернулся в Алтайском крае 3
19:52
Новые правила ловли рыбы в Алтайском крае вступят в силу в 2021 году 4
19:32
Скончалась актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" 0
19:17
Медведев допустил введение в России обязательной вакцинации от COVID-19 26
18:55
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 24 мая 0
18:15
Двое человек погибли в результате крушения военного самолёта в Белоруссии 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.