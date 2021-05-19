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Двое человек погибли в результате крушения военного самолёта в Белоруссии

, ИА "Амител"
Причиной инцидента стала техническая неисправность воздушного судна
Фото: t.me/belta_telegramm

Фото: t.me/belta_telegramm

Самолёт Як-130 Лидской штурмовой авиабазы потерпел крушение в белорусском городе Барановичи. Он упало прямо на площадке перед двухэтажными домами.

Как сообщает "БелТа", первоначально сообщалось, что воздушное судно рухнуло на жилой частный дом. По информации Минобороны Белоруссии, причиной произошедшего стала техническая неисправность самолёта, которую экипаж обнаружил во время учебно-тренировочного полёта.

На борту находились два пилота, оба погибли. В ведомстве отметили, что семьям погибших будет оказана помощь. Других жертв и разрушений в результате инцидента нет.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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