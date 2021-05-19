Стоимость биткойна рухнула на 30% за сутки

Биткойн рухнул почти на 30% за минувшие сутки. Криптовалюта упала в стоимости с 42 тысяч долларов до 30 тысяч.

Снижение стоимости цифровых активов началось после критики биткойна Илоном Маском. Тогда же появился слух что Tesla начала избавляться от своих накоплений в BTC. Это вызвало снижение стоимости до 42 тысяч долларов.

После этого, 18 мая, стало известно о запрете китайским финансовым организациям предоставлять услуги, связанные с криптовалютами. Соответствующее заявление было выпущено тремя финансовыми регуляторами, осуществляющими надзор за финансовыми онлайн-операциями, рынком платежей и клирингом.

В результате это спровоцировало обвал стоимости BTC. Через некоторое время биткойн отыгрался до 33 тысяч долларов.