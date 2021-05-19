Такой день. "Матч ТВ" против властей Алтая и два штормовых предупреждения

В публичном пространстве развернулась перепалка между продюсером телеканала "Матч ТВ" Тиной Канделаки и властями Алтайского края. Москвичи проиграли аукцион на трансляцию второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле и решили вообще отказаться от освещения этого события. Канделаки отправила публичное письмо губернатору Виктору Томенко. Власти региона ответили, что всё в рамках закона, и это подтвердили в ФАС. А министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев пригласил Канделаки в гости и пообещал отправить ей SMS.

Между тем в регионе уже предвкушают начало турнира – он стартует 20 мая. Его проведение обойдётся в 600 миллионов рублей. С сегодняшнего дня Кубку мира по гребле на байдарках и каноэ, проходящему в Барнауле, теперь посвящён почтовый конверт. Болельщиков известили, что они смогут оставить автомобиль на парковке у автовокзала и не платить за это. С 20 по 23 мая в Алтайском крае будет курсировать электропоезд, который запустили специально для гостей Кубка мира по гребле.

Многотонный дорожный каток опрокинулся в Первомайском районе Алтайского края. Очевидец утверждает, что дорожная техника стояла на нейтральной скорости. Когда никого в ней не было, она покатилась. Предотвратить съезда с проезжей части и опрокидывания катка рабочим не удалось.

Метеорологи объявили штормовое предупреждение на территории Алтайского края из-за ночных заморозков. По данным синоптиков, ночная температура воздуха с 20 по 22 мая в регионе при прояснении может опуститься до -3 градусов.

Также в регионе продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса. До 24 мая высокая и чрезвычайная пожароопасность ожидается на большей части территории.

Зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов региона Данил Ситников рассказал, что краевой бюджет в первом квартале 2021 года исполнен на 29,8 млрд рублей в части доходов и на 29,3 – в части расходов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 19%, расходы – на 27%.

В сентябре 2021 года в Алтайском крае вступят в силу новые правила рыболовства, предусматривающие запрет на добычу биоресурсов на отдельных реках. Изменения обсудили в комитете АКЗС по аграрной политике и природопользованию. В пресс-службе регионального парламента отметили, что число таких мест увеличится, но будет меняться в течение сезона.