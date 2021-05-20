Четверг, 20 Май, 10:10

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,68
€ 90,1
12°


4965676 +0
Обь
477см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле в БарнаулеСтрельба в школе в КазаниДень Победы-2021
Новости

Банк "Открытие": Барнаул готов к проведению этапа Кубка мира по гребле

, ИА "Амител"
Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ стартовал в краевой столице 20 мая 2021 года
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

18 мая на барнаульской "Титов-Арене" прошла пресс-конференция, посвящённая старту II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – первых международных соревнований в истории Алтайского края. Банк "Открытие" стал генеральным партнёром мероприятия.

Барнаульский этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, в рамках которого будут разыграны последние шесть лицензий на Олимпийские игры в Токио, пройдёт в столице Алтайского края с 20 по 23 мая. Более 300 спортсменов из 58 стран разыграют 24 комплекта наград.

Вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко поблагодарил региональные власти, оргкомитет, бизнес-партнёров и волонтёров за работу по подготовке исторического для Алтая события. Он отметил, что за последние несколько лет на барнаульском гребном канале произошли такие грандиозные изменения, что теперь этот водный стадион может принимать международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ самого высокого уровня.

Конецко сообщил, что на этапе Кубка мира в Барнауле впервые в истории будет применена новая система, при которой лодки спортсменам предоставляют организаторы. До сих пор спортсмены всегда приезжали на подобные состязания со своим инвентарём.

Генеральный секретарь Международной федерации каноэ Саймон Тоулсон также выразил удовлетворение уровнем готовности Барнаула к проведению ответственных стартов и подчеркнул, что его поразило внимание средств массовой информации к предстоящему событию.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев сообщил, что в подготовку инфраструктуры и проведение соревнований вложено более 600 млн рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Благодаря поддержке Фонда олимпийцев закуплено 300 лодок на сумму 150 млн рублей. Вложения в инфраструктуру составили более 300 млн рублей. На проведение самих соревнований потрачено ещё 100 млн рублей. В итоге около 200 млн рублей в подготовку соревнований вложили представители бизнеса, более 400 млн – краевой бюджет.

Мы не только оказываем финансовую поддержку организаторам этапа Кубка мира, но и помогаем создать комфортные условия для болельщиков и гостей соревнований. Банк "Открытие", генеральный партнёр этапа Кубка мира, устроит интерактивные развлечения для детей болельщиков. В ярко-голубом шатре-пирамиде банка "Открытие" для семейного отдыха будет организована интерактивная нон-стоп игра River Rush: желающие смогут посостязаться в ловкости управления лодкой, набирая очки за преодоление порогов и препятствий быстрой горной реки. На берегу гребного канала будут размещены зона отдыха с шезлонгами и фотозона. Гостям и зрителям будут бесплатно раздавать надувные палки-стучалки для поддержки с трибун спортсменов во время заездов. Параллельно будет работать шоу-группа барабанщиков, чтобы заводить толпу. Для банка "Открытие" – высокая честь быть генеральным партнёром такого праздника спорта", – рассказала Эльвира Вебер, управляющий банком "Открытие" в Алтайском крае.

По словам Перфильева, продано уже более 13 тысяч билетов. При этом на соревнования в выходные дни билеты раскуплены полностью.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:01
Банк "Открытие": Барнаул готов к проведению этапа Кубка мира по гребле 0
09:50
Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях проиграли "Тюмени" 0
09:38
В Барнауле мошенница под видом директора кофейни украла у сотрудницы 25 тысяч рублей 0
09:23
Госдума приняла поправки о новых выплатах на детей 0
09:10
Эксперт предсказал рост ставок по ипотеке в России 0
08:55
Барнаульцы одобрили новый проект благоустройства Мизюлинской рощи 11
08:41
Эксперт рассказал о связи коронавируса с онкологическими заболеваниями 0
08:28
"Палка о двух концах". Почему "дешёвый" доллар может ударить по алтайской экономике 15
08:16
Придётся потерпеть. Когда начнут платить новые детские выплаты и кто сможет их оформить 5
08:05
Путин: отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень 6
07:51
"Дизельный. Автомат": 17 автобусов популярного маршрута продают в Барнауле 3
07:33
Соревнования по гребле: день первый. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 1
07:21
Заморозки до -4. Как спасти плодовые деревья и сохранить урожай? 2
07:02
Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто? 35
06:52
Кубок мира по гребле в Барнауле: главные старты. Инфографика 1
06:36
Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему многих он так пугает? 1
06:15
Девушка Моргенштерна в пикантном образе Харли Квинн эпатировала публику 3
06:01
До +10 градусов похолодает в Алтайском крае 20 мая 0
23:50
Такой день. "Матч ТВ" против властей Алтая и два штормовых предупреждения 0
23:23
В Минпромторге заявили об отсутствии диктата цен в России 1
22:55
Ревнивый муж устроил разборки со стрельбой возле здания трамвайного депо в Барнауле 4
22:18
Жителя Алтайского края обвиняют в изнасиловании своей знакомой 0
21:42
Самая красивая Мальвина. Чем запомнилась актриса Татьяна Проценко? 1
21:24
Турция уверена в открытии авиасообщения с Россией 0
20:51
Стоимость биткоина рухнула на 30% за сутки 0
20:16
Каток уехал от дорожников и перевернулся в Алтайском крае 3
19:52
Новые правила ловли рыбы в Алтайском крае вступят в силу в 2021 году 3
19:32
Скончалась актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" 0
19:17
Медведев допустил введение в России обязательной вакцинации от COVID-19 15
18:55
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 24 мая 0
18:15
Двое человек погибли в результате крушения военного самолёта в Белоруссии 2
17:59
В Барнауле сделают бесплатной парковку у вокзала для гостей Кубка мира 1
17:48
70% россиян высказались за идею отмены ЕГЭ 3
17:36
Расходы бюджета Алтайского края в 2021 году выросли на четверть 0
17:23
Мужчина плюнул в лицо 11-летнему мальчику и поставил его на колени в Новосибирске 5
17:12
"Отправлю Вам SMS": министр спорта Алтая ответил Тине Канделаки на "наезд" из-за гребли 16
16:57
На доступную среду для алтайских инвалидов потратили 452 миллиона 2
16:45
Сборная Германии по гребле планирует готовиться к Олимпиаде 2021 года в Барнауле 0
16:31
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире 0
16:15
Менее 8 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 1
16:03
Участников "Ночи музеев" развезут 12 трамваев и троллейбусов в Барнауле 4
15:51
След в истории. В Барнауле презентовали почтовый конверт, посвящённый Кубку мира по гребле 0
15:40
Автодорогу Карамышево – Змеиногорск отремонтируют за счёт средств АО "Сибирь-Полиметаллы" 0
15:26
Два оживлённых участка улиц перекроют в "Ночь музеев" в Барнауле 5
15:13
Двоим барнаульцам грозит пять лет колонии за ловлю рыбы сетями 8
15:01
Такие разные похожие лодки: чем отличаются байдарка, каноэ и каяк. Инфографика 2
14:48
На Алтае мужчина хранил в пристройке более трёх килограммов марихуаны 0
14:35
Арт-пикник проведут в барнаульском парке в "Ночь музеев" 3
14:24
Более половины россиян испытали стресс в 2021 году 0
14:11
Обиделась: почему "Матч ТВ" лишился миллионов и не хочет освещать греблю в Барнауле 22

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.