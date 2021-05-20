В Барнауле мошенница под видом директора кофейни украла у сотрудницы 25 тысяч рублей

В Барнауле полицейские устанавливают личность мошенницы, которая под видом директора похитила деньги у сотрудницы кофейни, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

С заявлением в полицию обратилась 21-летняя девушка, которая работает в заведении на протяжении полугода. С её слов, накануне на рабочий номер кофейни позвонила незнакомка и, представившись директором, поинтересовалась, прошла ли инкассация. При этом бариста не усомнилась в том, что ей действительно позвонила директор, поскольку женщина назвала её по имени и задавала вопросы, относящиеся к работе.

"В ходе разговора лжедиректор попросила перевести деньги в размере 36 тысяч рублей, которые лежали в кассе. Девушка направилась к ближайшему банкомату, зачислила себе на карту 25 тысяч рублей и перевела их на продиктованный номер. Затем намеревалась перечислить ещё 11 тысяч рублей, но банк заблокировал карту заявительницы, так как посчитал операцию подозрительной. Уже потом, вернувшись на работу, девушка узнала от сотрудников кофейни, что всё это время с ней беседовала злоумышленница", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину". Подозреваемую ищут.