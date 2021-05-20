Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях проиграли "Тюмени"

Очередной матч первенства ПФЛ (4-я группа) с участием "Динамо-Барнаул" состоялся в Тюменской области в среду, 19 мая, и завершился победой "Тюмени" со счётом 3:1.

Ещё до перерыва динамовцы пропустили дважды. В середине второго тайма Владимир Завьялов с пенальти один гол отыграл. Однако в концовке встречи хозяева также реализовали 11-метровый удар и восстановили преимущество в два мяча.

После этого поражения "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице. "Тюмень" – на второй строке. В следующем туре 22 мая барнаульцы сыграют в Перми против местной "Звезды", которая располагается на шестой позиции.