Восемь тысяч елей высадили в Алтайском крае

Восемь тысяч елей высадили лесники и волонтёры на четырёх гектарах в Хмелёвском участковом лесничестве в Заринском районе 18 мая, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Работы прошли в рамках акции "Сад памяти". В ней участвовали 32 человека, среди которых жители села Хмелёвка, индивидуальные предприниматели и представители Тягунского филиала "Алтайлес". При этом отмечается, что это был только первый этап акции.

"В настоящее время идёт расчистка почвы Тягунским филиалом КАУ "Алтайлес". До конца месяца в рамках "Сада памяти" планируется высадить ещё 22 тысячи саженцев елей на площади 11 га", – говорится в сообщении.

Напомним, что цель акции "Сад памяти" – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.