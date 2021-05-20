Восемь тысяч елей высадили в Алтайском крае

Восемь тысяч елей высадили лесники и волонтёры на четырёх гектарах в Хмелёвском участковом лесничестве в Заринском районе 18 мая, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Работы прошли в рамках акции "Сад памяти". В ней участвовали 32 человека, среди которых жители села Хмелёвка, индивидуальные предприниматели и представители Тягунского филиала "Алтайлес". При этом отмечается, что это был только первый этап акции.
"В настоящее время идёт расчистка почвы Тягунским филиалом КАУ "Алтайлес". До конца месяца в рамках "Сада памяти" планируется высадить ещё 22 тысячи саженцев елей на площади 11 га", – говорится в сообщении.
Напомним, что цель акции "Сад памяти" – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.
Комментарии
Почему не лесозаготовители исполняют обязанность по лесовосстановлению, а волонтеры за счет не понятно кем проводимых акций?
Вот эти люди большие молодцы. Кто- то пилит и продает лес, а кто-то сажает.
Пока есть такие люди , есть надежда на то, что все еще можно исправить.
Молодцы