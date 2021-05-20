Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал министра строительства региона Ивана Гилева провести мониторинг ситуации, связанной с озабоченностью представителей отрасли растущими ценами на металлоизделия при возведении социальных объектов. Вопрос был поднят на заседании краевого правительства 19 мая, посвященном исполнению бюджета за первый квартал 2021 года.

"Исполнители оказываются в ступоре"

По словам Гилева, всего Минстрою на реализацию всех программ выделено в текущем году 11,925 млрд рублей. Это почти на 40% выше уровня 2019 года. Отдельно профильный министр остановился на строительстве и проектировании объектов социальной сферы. Так, в этом году в регионе на 67 объектов запланировано потратить 4,993 млрд рублей.

Однако губернатор дал понять, что в отрасли есть и проблемы.

"Я бы хотел остановиться на ситуации с металлоизделиями и рядом позиций, которые стройкомплексом активно потребляются. У меня пока нет конкретных фактов, но есть тревожные сигналы и общее настроение в отрасли. Это приводит к тому, что кое-где исполнители государственных и муниципальных подрядов оказываются в ступоре и начинают сомневаться в своей возможности по заявленным ценам выполнить работы. Нужно понять, есть ли риски того, что кто-то работу будет останавливать в поисках возможных вариантов разрешения ситуации или уходить с объектов", – подчеркнул Томенко.

Поможет запрет на федеральном уровне

Глава региона предложил обратиться напрямую к министру строительства РФ Иреку Файзуллину, чтобы решить проблемы, ведущие к удорожанию себестоимости при возведении объектов. Также Виктор Томенко призвал плотнее работать с муниципалитетами по этому вопросу. В частности региональному Минстрою необходимо выяснить, существует ли риск остановки строительства соцобъектов из-за того, что материалы не были закуплены по приемлемым ценам.

Ещё в начале года Иван Гилев говорил о повышении цен на металл и предсказывал возможное удорожание строительства. Министр выразил надежду, что на федеральном уровне будут приняты квоты и запретительные меры, так как рост цен на металл может спровоцировать рост себестоимости в строительстве.

При этом алтайские строители уже не раз сетовали на заниженные цены по госконтрактам при возведении соцобъектов. Многие застройщики утверждают, что работают в убыток, поэтому зачастую возникают сложности с проведением аукционов: на них просто нет желающих подать заявку.