Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал министра строительства региона Ивана Гилева провести мониторинг ситуации, связанной с озабоченностью представителей отрасли растущими ценами на металлоизделия при возведении социальных объектов. Вопрос был поднят на заседании краевого правительства 19 мая, посвященном исполнению бюджета за первый квартал 2021 года.
"Исполнители оказываются в ступоре"
По словам Гилева, всего Минстрою на реализацию всех программ выделено в текущем году 11,925 млрд рублей. Это почти на 40% выше уровня 2019 года. Отдельно профильный министр остановился на строительстве и проектировании объектов социальной сферы. Так, в этом году в регионе на 67 объектов запланировано потратить 4,993 млрд рублей.
Однако губернатор дал понять, что в отрасли есть и проблемы.
"Я бы хотел остановиться на ситуации с металлоизделиями и рядом позиций, которые стройкомплексом активно потребляются. У меня пока нет конкретных фактов, но есть тревожные сигналы и общее настроение в отрасли. Это приводит к тому, что кое-где исполнители государственных и муниципальных подрядов оказываются в ступоре и начинают сомневаться в своей возможности по заявленным ценам выполнить работы. Нужно понять, есть ли риски того, что кто-то работу будет останавливать в поисках возможных вариантов разрешения ситуации или уходить с объектов", – подчеркнул Томенко.
Поможет запрет на федеральном уровне
Глава региона предложил обратиться напрямую к министру строительства РФ Иреку Файзуллину, чтобы решить проблемы, ведущие к удорожанию себестоимости при возведении объектов. Также Виктор Томенко призвал плотнее работать с муниципалитетами по этому вопросу. В частности региональному Минстрою необходимо выяснить, существует ли риск остановки строительства соцобъектов из-за того, что материалы не были закуплены по приемлемым ценам.
Ещё в начале года Иван Гилев говорил о повышении цен на металл и предсказывал возможное удорожание строительства. Министр выразил надежду, что на федеральном уровне будут приняты квоты и запретительные меры, так как рост цен на металл может спровоцировать рост себестоимости в строительстве.
При этом алтайские строители уже не раз сетовали на заниженные цены по госконтрактам при возведении соцобъектов. Многие застройщики утверждают, что работают в убыток, поэтому зачастую возникают сложности с проведением аукционов: на них просто нет желающих подать заявку.
Комментарии
"...растущими ценами на металлоизделия...", а в остальном сплошная стабильность!
"У меня пока нет конкретных фактов, но есть тревожные сигналы и общее настроение в отрасли. "
а что он понимает под фактами?
ему его подчиненные статистику не могут предоставить или он ее просто не понимает а спросить стесняется?
Железо выросло в разы, "нет фактов"????? Т.е. нет элементарных рычагов по мониторингу и сдерживанию роста цен на что либо! Класс!!!
если озабоченность выразили это уже хорошо, еще надо пальчиком погрозить и ножками постучать, тогда всё будет ок
Они всегда в какой-то альтернативной реальности или вид делают. Вот сейчас он на пару месяцев в прошлом, типа ну да вроде-бы дорожает металл , но пока не ясно где и как. И это руководство, которое должно мыслить на перспективу?
Да уже школьники и бомжи вкурсе, на сколько он подорожал. А тут пока поймут, пока обсудят, пока преступят к реализации и т.д
А пиломатериалы что не подорожали? Тут вообще взрывной рост.
Под красивые лозунги о национальном самоопределении, идет в ногу со всем миром и мировыми ценами. Единственный способ не участвовать в инфляции это обособиться.
Россия становилась мощной только обособившись от всего мира. Но населения у нас мало, не случайно союз то разрушили , скупив элитки снг на корню.
*идем
По металлу и древесине решать только президенту. Это мировой рост цен, а не региональный.
любое вмешательство власти в ценообразование заканчивается либо дефицитом (обычно искусственным) либо кратковременным затишьем, а потом взрывным ростом
Металл в 3 раза просто вырос в цене и все, где-то даже выше.
Кризис, падение доходов у населения, бешеный рост цен, рубль – худшая валюта в мире по итогам прошлого года, олигополии в банковском секторе, аферисты на страховом рынке и рынке НПФ – это далеко не полный перечень достижений чиновников ЦБ во главе с Эльвирой Сахипзадовной. Правда, данный факт не мешает им регулярно увеличивать себе любимым зарплаты. Так, у обычного клерка Банка России за последние пять лет заработная плата увеличилась на 45% и достигла среднего уровня в 173 тысячи рублей в месяц. Высшее же руководство себя не обделило и увеличило себе "получку" в два раза. Средний уровень зарплат среди этой группы чиновников достиг трёх миллионов рублей в месяц.(c)
Единственный убыточный центробанк в мире, не владеющий ни грамотным таргетированием инфляции, ни грамотным контролем за криминальным выводом средст из страны. Не зря видимо такую зарплату получают, ох не зря.
Говорят много! Взяли бы посчитали себестоимость жилья и цену продаж. Думаю она завышена в несколько десятков раз. А еще учесть подземные паковочные места, которые прихватывают строительные деятели и потом дерут за аренду немыслимые цены. Придомовые территории половина в собственности, остальная половина только тротуар. А куда ставить авто? Об этом что-то никто не говорит, все думают только о надуманных проблемах и своих карманах.
Уже прислали письма, что с 1го июня на 20% увеличатся
Игорек, на вторую смену в школу не опоздаешь?
20.05.2021 12:33
Игорь
По договору купли-продажи, или долевого участия, вы покупаете квартиру, а не кусок придомовой территории для парковки.
Покупайте землю или парковочное место, и будет куда ставить машину. Все просто.