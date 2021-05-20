Четверг, 20 Май, 13:58

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,68
€ 90,1
13°


4965676 +0
Обь
477см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле. Как доехать и на что посмотретьВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

"Фактов нет, но есть сигналы". Томенко призвал разобраться с ценами на металлоизделия

, ИА "Амител"
Проблему можно решить при помощи введения квот на федеральном уровне
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал министра строительства региона Ивана Гилева провести мониторинг ситуации, связанной с озабоченностью представителей отрасли растущими ценами на металлоизделия при возведении социальных объектов. Вопрос был поднят на заседании краевого правительства 19 мая, посвященном исполнению бюджета за первый квартал 2021 года.

"Исполнители оказываются в ступоре"

По словам Гилева, всего Минстрою на реализацию всех программ выделено в текущем году 11,925 млрд рублей. Это почти на 40% выше уровня 2019 года. Отдельно профильный министр остановился на строительстве и проектировании объектов социальной сферы. Так, в этом году в регионе на 67 объектов запланировано потратить 4,993 млрд рублей.

Однако губернатор дал понять, что в отрасли есть и проблемы.

"Я бы хотел остановиться на ситуации с металлоизделиями и рядом позиций, которые стройкомплексом активно потребляются. У меня пока нет конкретных фактов, но есть тревожные сигналы и общее настроение в отрасли. Это приводит к тому, что кое-где исполнители государственных и муниципальных подрядов оказываются в ступоре и начинают сомневаться в своей возможности по заявленным ценам выполнить работы. Нужно понять, есть ли риски того, что кто-то работу будет останавливать в поисках возможных вариантов разрешения ситуации или уходить с объектов", – подчеркнул Томенко.

Поможет запрет на федеральном уровне

Глава региона предложил обратиться напрямую к министру строительства РФ Иреку Файзуллину, чтобы решить проблемы, ведущие к удорожанию себестоимости при возведении объектов. Также Виктор Томенко призвал плотнее работать с муниципалитетами по этому вопросу. В частности региональному Минстрою необходимо выяснить, существует ли риск остановки строительства соцобъектов из-за того, что материалы не были закуплены по приемлемым ценам.

Ещё в начале года Иван Гилев говорил о повышении цен на металл и предсказывал возможное удорожание строительства. Министр выразил надежду, что на федеральном уровне будут приняты квоты и запретительные меры, так как рост цен на металл может спровоцировать рост себестоимости в строительстве.

При этом алтайские строители уже не раз сетовали на заниженные цены по госконтрактам при возведении соцобъектов. Многие застройщики утверждают, что работают в убыток, поэтому зачастую возникают сложности с проведением аукционов: на них просто нет желающих подать заявку.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

20.05.2021 11:09
- гость -

"...растущими ценами на металлоизделия...", а в остальном сплошная стабильность!

20.05.2021 11:11
гость

"У меня пока нет конкретных фактов, но есть тревожные сигналы и общее настроение в отрасли. "

а что он понимает под фактами?
ему его подчиненные статистику не могут предоставить или он ее просто не понимает а спросить стесняется?

20.05.2021 11:22
- гость -

Железо выросло в разы, "нет фактов"????? Т.е. нет элементарных рычагов по мониторингу и сдерживанию роста цен на что либо! Класс!!!

20.05.2021 11:38
мурзилка

если озабоченность выразили это уже хорошо, еще надо пальчиком погрозить и ножками постучать, тогда всё будет ок

20.05.2021 11:41
- гость -

Они всегда в какой-то альтернативной реальности или вид делают. Вот сейчас он на пару месяцев в прошлом, типа ну да вроде-бы дорожает металл , но пока не ясно где и как. И это руководство, которое должно мыслить на перспективу?
Да уже школьники и бомжи вкурсе, на сколько он подорожал. А тут пока поймут, пока обсудят, пока преступят к реализации и т.д

20.05.2021 11:51
гость

А пиломатериалы что не подорожали? Тут вообще взрывной рост.

20.05.2021 11:53
- гость -

Под красивые лозунги о национальном самоопределении, идет в ногу со всем миром и мировыми ценами. Единственный способ не участвовать в инфляции это обособиться.
Россия становилась мощной только обособившись от всего мира. Но населения у нас мало, не случайно союз то разрушили , скупив элитки снг на корню.

20.05.2021 11:54
- гость -

*идем

20.05.2021 11:55
- гость -

По металлу и древесине решать только президенту. Это мировой рост цен, а не региональный.

20.05.2021 12:05
- гость -

любое вмешательство власти в ценообразование заканчивается либо дефицитом (обычно искусственным) либо кратковременным затишьем, а потом взрывным ростом

20.05.2021 12:13
Горожанин

Металл в 3 раза просто вырос в цене и все, где-то даже выше.

20.05.2021 12:31
- гость -

Кризис, падение доходов у населения, бешеный рост цен, рубль – худшая валюта в мире по итогам прошлого года, олигополии в банковском секторе, аферисты на страховом рынке и рынке НПФ – это далеко не полный перечень достижений чиновников ЦБ во главе с Эльвирой Сахипзадовной. Правда, данный факт не мешает им регулярно увеличивать себе любимым зарплаты. Так, у обычного клерка Банка России за последние пять лет заработная плата увеличилась на 45% и достигла среднего уровня в 173 тысячи рублей в месяц. Высшее же руководство себя не обделило и увеличило себе "получку" в два раза. Средний уровень зарплат среди этой группы чиновников достиг трёх миллионов рублей в месяц.(c)

Единственный убыточный центробанк в мире, не владеющий ни грамотным таргетированием инфляции, ни грамотным контролем за криминальным выводом средст из страны. Не зря видимо такую зарплату получают, ох не зря.

20.05.2021 12:33
Игорь

Говорят много! Взяли бы посчитали себестоимость жилья и цену продаж. Думаю она завышена в несколько десятков раз. А еще учесть подземные паковочные места, которые прихватывают строительные деятели и потом дерут за аренду немыслимые цены. Придомовые территории половина в собственности, остальная половина только тротуар. А куда ставить авто? Об этом что-то никто не говорит, все думают только о надуманных проблемах и своих карманах.

20.05.2021 12:38
- гость -

Уже прислали письма, что с 1го июня на 20% увеличатся

20.05.2021 12:40
- гость -

Игорек, на вторую смену в школу не опоздаешь?

20.05.2021 13:54
- гость -

20.05.2021 12:33
Игорь

По договору купли-продажи, или долевого участия, вы покупаете квартиру, а не кусок придомовой территории для парковки.
Покупайте землю или парковочное место, и будет куда ставить машину. Все просто.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
13:53
Ирина Шереметьева стала новым ректором Алтайского медуниверситета 0
13:33
Часть барнаульской гостиницы "Алтай" продают за 49 млн рублей 1
13:19
Алтайского физика осудили за подлог документов об уровне радиации 0
13:07
Когда летняя жара вернётся в Алтайский край? 0
12:55
Налоговики Алтайского края в 2021 году собрали 37,4 млрд рублей 0
12:43
Смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Алтайском крае 3
12:30
Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
12:19
Где можно смотреть трансляцию Кубка мира по гребле? 10
12:07
Как пройдут последние звонки в школах Барнаула в 2021 году 1
11:55
Купаться запрещено: барнаульский пляж "Водный мир" в этом году не будет работать 3
11:44
Риелторы со всей России обсудили тенденции рынка недвижимости на форуме в Белокурихе 1
11:34
Что такое кешбэк за детский отдых, когда эта программа заработает и какие у неё условия? 1
11:23
В Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле. Фоторепортаж 7
11:12
Алтайский медуниверситет получит нового ректора после двух лет "безвластия" 0
11:01
Встретит Ползунов. Музей АлтГТУ поучаствует в акции "Музейная ночь" 0
10:52
"Фактов нет, но есть сигналы". Томенко призвал разобраться с ценами на металлоизделия 16
10:43
Восемь тысяч елей высадили в Алтайском крае 3
10:32
Власти Алтайского края ответили на заявление о "захвате" партии 0
10:15
Врачи раскрыли главную опасность головной боли 0
10:01
Банк "Открытие": Барнаул готов к проведению этапа Кубка мира по гребле 0
09:50
Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях проиграли "Тюмени" 0
09:38
В Барнауле мошенница под видом директора кофейни украла у сотрудницы 25 тысяч рублей 0
09:23
Госдума приняла поправки о новых выплатах на детей 0
09:10
Эксперт предсказал рост ставок по ипотеке в России 1
08:55
Барнаульцы одобрили обновлённый проект благоустройства Мизюлинской рощи 20
08:41
Эксперт рассказал о связи коронавируса с онкологическими заболеваниями 0
08:28
"Палка о двух концах". Почему "дешёвый" доллар может ударить по алтайской экономике 43
08:16
Придётся потерпеть. Когда начнут платить новые детские выплаты и кто сможет их оформить 6
08:05
Путин: отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень 19
07:51
"Дизельный. Автомат": 17 автобусов популярного маршрута продают в Барнауле 7
07:33
Соревнования по гребле: день первый. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 7
07:21
Заморозки до -4. Как спасти плодовые деревья и сохранить урожай? 3
07:02
Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто? 39
06:52
Кубок мира по гребле в Барнауле: главные старты. Инфографика 3
06:36
Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему многих он так пугает? 2
06:15
Девушка Моргенштерна в пикантном образе Харли Квинн эпатировала публику 9
06:01
До +10 градусов похолодает в Алтайском крае 20 мая 0
23:50
Такой день. "Матч ТВ" против властей Алтая и два штормовых предупреждения 0
23:23
В Минпромторге заявили об отсутствии диктата цен в России 1
22:55
Ревнивый муж устроил разборки со стрельбой возле здания трамвайного депо в Барнауле 5
22:18
Жителя Алтайского края обвиняют в изнасиловании своей знакомой 0
21:42
Самая красивая Мальвина. Чем запомнилась актриса Татьяна Проценко? 1
21:24
Турция уверена в открытии авиасообщения с Россией 0
20:51
Стоимость биткоина рухнула на 30% за сутки 0
20:16
Каток уехал от дорожников и перевернулся в Алтайском крае 3
19:52
Новые правила ловли рыбы в Алтайском крае вступят в силу в 2021 году 4
19:32
Скончалась актриса, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино" 0
19:17
Медведев допустил введение в России обязательной вакцинации от COVID-19 26
18:55
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 24 мая 0
18:15
Двое человек погибли в результате крушения военного самолёта в Белоруссии 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.