Купаться запрещено: барнаульский пляж "Водный мир" в этом году не будет работать

Барнаульский пляж "Водный мир" (Правобережный тракт, 39) в этом году работать не будет, сообщили его владельцы в социальных сетях, но причины жителям города не сообщили.

Администратор пляжа Ирина Фомина рассказала amic.ru, что закрытый пляж – "жертва комплекса обстоятельств", но каких именно – уточнять не стала.

"Сыграло свою роль наводнение и нестабильный уровень воды, но это не единственный фактор, из-за которого мы не откроем пляж в этом году. Скажем так, неблагоприятное стечение нескольких обстоятельств", – объяснила Ирина.

Она добавила, что в течение лета ситуация может измениться и пляж всё-таки заработает, но гарантий нет. В июне "Водный мир" точно не откроется. Это первый летний сезон за историю существования пляжа, когда его не откроют – он работал даже в прошлом году, в разгар пандемии.

К слову, без мест для купания горожане не останутся. На подготовку городского пляжа на острове Помазкин барнаульская мэрия потратила в этом году более 500 тысяч рублей. Его планируют открыть в середине июня.