Купаться запрещено: барнаульский пляж "Водный мир" в этом году не будет работать

Барнаульский пляж "Водный мир" (Правобережный тракт, 39) в этом году работать не будет, сообщили его владельцы в социальных сетях, но причины жителям города не сообщили.
Администратор пляжа Ирина Фомина рассказала amic.ru, что закрытый пляж – "жертва комплекса обстоятельств", но каких именно – уточнять не стала.
"Сыграло свою роль наводнение и нестабильный уровень воды, но это не единственный фактор, из-за которого мы не откроем пляж в этом году. Скажем так, неблагоприятное стечение нескольких обстоятельств", – объяснила Ирина.
Она добавила, что в течение лета ситуация может измениться и пляж всё-таки заработает, но гарантий нет. В июне "Водный мир" точно не откроется. Это первый летний сезон за историю существования пляжа, когда его не откроют – он работал даже в прошлом году, в разгар пандемии.
К слову, без мест для купания горожане не останутся. На подготовку городского пляжа на острове Помазкин барнаульская мэрия потратила в этом году более 500 тысяч рублей. Его планируют открыть в середине июня.
Комментарии
Доступ к воде не ограничат
Чем меньше мест отведенных для купания, а следовательно и более безопасных, тем больше мест стихийных пляжей!
А сколько денег из бюджета города потрачено для углубления фарватера, якобы для городского пляжа, а на деле для того, чтобы мажоры из "заречья" комфортно гоняли на катерах и скутерах? Спасибо, конечно и на том, что пляж не закрыли ради "безопасности" пьяных покатушек нуворишей, как при Савинцеве.