Налоговики Алтайского края в 2021 году собрали 37,4 млрд рублей

За первые три месяца 2021 года в УФНС Алтайского края поступило 37,4 млрд рублей налогов и сборов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава УФНС России по региону Юрий Куриленко уточнил, что это на 17% выше, чем за первый квартал 2020 года. Почти две трети взносов пришлись на налоговые сборы. Их сумма составила 25 млрд рублей.

"В бюджетную систему страны и государственные внебюджетные фонды за январь-март 2021 года с территории Алтайского края поступило 37,4 млрд рублей налоговых платежей и других доходов, администрируемых управлением, – уточнил Куриленко. – К уровню аналогичного периода 2020 года поступления увеличились на 5,4 млрд рублей, или на 16,7%".

Главный налоговик региона уточнил, что поступления в федеральный бюджет из Алтайского края выросли на 39%, в краевой – на 21%, а в местные – на 19%.

Ранее министр финансов региона Данил Ситников рассказал, что краевой бюджет в первом квартале 2021 года исполнен на 29,8 млрд рублей в части доходов и на 29,3 – в части расходов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 19%, расходы – на 27%.