Четверг, 20 Май, 17:27

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,68
€ 90,1
11°


4974908 +9232
Обь
477см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле. Как доехать и что посмотретьВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

"Без критичных изменений". Алтайский онкоцентр о новом порядке медпомощи

, ИА "Амител"
Жительница Барнаула пожаловалась, что вскоре будет невозможно получить бесплатную помощь из-за нового приказа Минздрава
Фото: Алтайский краевой онкологический диспансер

Фото: Алтайский краевой онкологический диспансер

Приказ Минздрава "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" вступит в силу с 1 января 2022 года, однако уже некоторые онкобольные жители Алтайского края беспокоятся, что из-за него не смогут получить бесплатную медицинскую помощь за пределами региона.

"Суть закона заключается в том, что теперь человек с онкологическим заболеванием не сможет получить медицинскую помощь в рамках ОМС нигде, кроме своего региона по месту регистрации, – пожаловалась в паблике Barnaul 22 горожанка. – Проще говоря, нам запретили обращаться за помощью в ведущие онкологические клиники России в Москве и Санкт-Петербурге ".

В краевом онкодиспансере "Надежда" прокомментировали жалобу. Ответ ведомства приводит "Алтапресс".

"Вопрос о том, не сломает ли новый порядок работу онкослужбы на Алтае или в каком-либо другом регионе России, не корректен в принципе, – уточнили медики. – Цель нового порядка заключается в совершенствовании работы онкослужбы, а никак не наоборот".

По словам представителя онкологического центра, порядок направления на лечение в те или иные организации давно налажен в Алтайском крае и закреплён документально. Так, например, онкопациенты с установленным диагнозом проходят лечение по месту жительства, если там есть соответствующие территориальные учреждения.

"Каких-либо критичных изменений не произойдёт, – заверили в "Надежде". – Ни один из онкологических диспансеров, действующих на территории Алтайского края, не будет выведен из этой схемы".

В медучреждении подчеркнули, что новый порядок организации медпомощи онкобольным никоим образом не ограничивает их право выбора, так как "на общих основаниях" оказывать медпомощь могут государственные или коммерческие клиники, участвующие в территориальной программе ОМС, у которых есть лицензия по профилю "онкология".

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил, что новый порядок онкологической помощи поможет улучшить качество лечения рака в Алтайском крае. 

Попов заверил, что региональный Минздрав уже давно модернизирует онкослужбу, чтобы и при новом порядке она работала качественно. По словам министра, в Алтайском крае и сейчас действует похожий порядок помощи для онкобольных и пациентов с подозрением на рак. И небольшие онкобольницы оснащают так, чтобы там можно было оказать максимально возможную помощь, никуда не выезжая.

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что модернизацию продолжат и в этом году. Новые амбулаторные онкологические центры откроют в Славгороде и Заринске. Ведомство закупит туда современные компьютерные томографы и проведёт обучение персонала.

Кроме того, алтайское Министерство здравоохранения пытается получить федеральные средства на строительство нового хирургического корпуса с операционно-реанимационным блоком в онкоцентре "Надежда". По словам Попова, у ведомства уже есть проект и понимание, как будет выглядеть здание. В ближайшее время вопрос будет решаться на федеральном уровне.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.05.2021 14:56
Вано

Попов собирается томографами лечить онкологию?

20.05.2021 15:41
сергей

да без того хрен получишь эту помощь. Вот скажите, если человек стоит на учете в онкоцентре, ежегодно проверяется там, то зачем ему перед тем как идти в онкоцентр идти к терапевту по месту жительства и получать направление? к терапевту не попасть, к онкологу без терапевта не поспасть ... так и создаются очереди ненужные. Уберите это звено. Надо к онкологу - идем к онкологу, надо к кардиологу - идем к кардиологу и т.д.

20.05.2021 16:00
- гость -

К кардиологу та же история - только через терапевта. Мало того, кардиолог назначает анализы, с этим назначением идешь к терапевту, который ставит на очередь на анализы, ждешь своей очереди от недели до двух месяцев, потом опять к терапевту за результатами анализов, затем с результатами записываешься на прием к кардиологу, ждешь дней десять и опа!, тебе ставят (если повезет) диагноз и назначают лечение, не прошло и полгода.

20.05.2021 16:21
- гость -

Темпы вымирания населения не устраивают власти, вот и вводят новшества

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
17:20
В России собираются отказаться от пластиковой посуды и контейнеров 0
17:07
В Алтайском крае бесплатно газифицируют свыше 10 тысяч домов 0
16:51
Вице-президент федерации гребли восхищён тем, как в Барнауле проходит Кубок мира 3
16:43
Более 9 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в России 0
16:27
Депутат Госдумы взяла на контроль ситуацию с долгостроем в Барнауле 2
16:15
11 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
16:03
Путин поддержал. Госдума приняла закон "Единой России" о выплатах беременным и семьям 0
15:46
В Алтайском крае задержали браконьеров за убийство косули 0
15:30
Родители школьников просят Виктора Томенко заступиться за учительницу 4
15:15
В Кремле ответили на идею Дмитрия Медведева об обязательной вакцинации 6
15:00
Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer в 2022 году 2
14:44
Владимир Путин наградил алтайскую чиновницу Екатерину Четошникову 7
14:32
Памятник эвакуированным в годы войны на Алтай заводам установят в Барнауле 4
14:20
Путеводитель по Кубку мира: как добраться до гребного канала и как там не потеряться? 6
14:08
"Без критичных изменений". Алтайский онкоцентр о новом порядке медпомощи 4
13:53
Ирина Шереметьева стала новым ректором Алтайского медуниверситета 7
13:33
Часть барнаульской гостиницы "Алтай" продают за 49 млн рублей 2
13:19
Алтайского физика осудили за подлог документов об уровне радиации 2
13:07
Когда летняя жара вернётся в Алтайский край? 0
12:55
Налоговики Алтайского края в 2021 году собрали 37,4 млрд рублей 0
12:43
Смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Алтайском крае 17
12:30
Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 7
12:19
Где можно смотреть трансляцию Кубка мира по гребле? 15
12:07
Как пройдут последние звонки в школах Барнаула в 2021 году 1
11:55
Купаться запрещено: барнаульский пляж "Водный мир" в этом году не будет работать 8
11:44
Риелторы со всей России обсудили тенденции рынка недвижимости на форуме в Белокурихе 1
11:34
Что такое кешбэк за детский отдых, когда эта программа заработает и какие у неё условия? 2
11:23
В Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле. Фоторепортаж 9
11:12
Алтайский медуниверситет получит нового ректора после двух лет "безвластия" 0
11:01
Встретит Ползунов. Музей АлтГТУ поучаствует в акции "Музейная ночь" 0
10:52
"Фактов нет, но есть сигналы". Томенко призвал разобраться с ценами на металлоизделия 20
10:43
Восемь тысяч елей высадили в Алтайском крае 3
10:32
Власти Алтайского края ответили на заявление о "захвате" партии 0
10:15
Врачи раскрыли главную опасность головной боли 0
10:01
Банк "Открытие": Барнаул готов к проведению этапа Кубка мира по гребле 0
09:50
Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях проиграли "Тюмени" 0
09:38
В Барнауле мошенница под видом директора кофейни украла у сотрудницы 25 тысяч рублей 0
09:23
Госдума приняла поправки о новых выплатах на детей 0
09:10
Эксперт предсказал рост ставок по ипотеке в России 1
08:55
Барнаульцы одобрили обновлённый проект благоустройства Мизюлинской рощи 20
08:41
Эксперт рассказал о связи коронавируса с онкологическими заболеваниями 0
08:28
"Палка о двух концах". Почему "дешёвый" доллар может ударить по алтайской экономике 44
08:16
Придётся потерпеть. Когда начнут платить новые детские выплаты и кто сможет их оформить 7
08:05
Путин: отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень 20
07:51
"Дизельный. Автомат": 17 автобусов популярного маршрута продают в Барнауле 8
07:33
Соревнования по гребле: день первый. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 7
07:21
Заморозки до -4. Как спасти плодовые деревья и сохранить урожай? 3
07:02
Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто? 39
06:52
Кубок мира по гребле в Барнауле: главные старты. Инфографика 3
06:36
Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему многих он так пугает? 2
06:15
Девушка Моргенштерна в пикантном образе Харли Квинн эпатировала публику 11

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.