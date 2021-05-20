"Без критичных изменений". Алтайский онкоцентр о новом порядке медпомощи

Приказ Минздрава "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" вступит в силу с 1 января 2022 года, однако уже некоторые онкобольные жители Алтайского края беспокоятся, что из-за него не смогут получить бесплатную медицинскую помощь за пределами региона.

"Суть закона заключается в том, что теперь человек с онкологическим заболеванием не сможет получить медицинскую помощь в рамках ОМС нигде, кроме своего региона по месту регистрации, – пожаловалась в паблике Barnaul 22 горожанка. – Проще говоря, нам запретили обращаться за помощью в ведущие онкологические клиники России в Москве и Санкт-Петербурге ".

В краевом онкодиспансере "Надежда" прокомментировали жалобу. Ответ ведомства приводит "Алтапресс".

"Вопрос о том, не сломает ли новый порядок работу онкослужбы на Алтае или в каком-либо другом регионе России, не корректен в принципе, – уточнили медики. – Цель нового порядка заключается в совершенствовании работы онкослужбы, а никак не наоборот".

По словам представителя онкологического центра, порядок направления на лечение в те или иные организации давно налажен в Алтайском крае и закреплён документально. Так, например, онкопациенты с установленным диагнозом проходят лечение по месту жительства, если там есть соответствующие территориальные учреждения.

"Каких-либо критичных изменений не произойдёт, – заверили в "Надежде". – Ни один из онкологических диспансеров, действующих на территории Алтайского края, не будет выведен из этой схемы".

В медучреждении подчеркнули, что новый порядок организации медпомощи онкобольным никоим образом не ограничивает их право выбора, так как "на общих основаниях" оказывать медпомощь могут государственные или коммерческие клиники, участвующие в территориальной программе ОМС, у которых есть лицензия по профилю "онкология".

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил, что новый порядок онкологической помощи поможет улучшить качество лечения рака в Алтайском крае.

Попов заверил, что региональный Минздрав уже давно модернизирует онкослужбу, чтобы и при новом порядке она работала качественно. По словам министра, в Алтайском крае и сейчас действует похожий порядок помощи для онкобольных и пациентов с подозрением на рак. И небольшие онкобольницы оснащают так, чтобы там можно было оказать максимально возможную помощь, никуда не выезжая.

Глава регионального Минздрава подчеркнул, что модернизацию продолжат и в этом году. Новые амбулаторные онкологические центры откроют в Славгороде и Заринске. Ведомство закупит туда современные компьютерные томографы и проведёт обучение персонала.

Кроме того, алтайское Министерство здравоохранения пытается получить федеральные средства на строительство нового хирургического корпуса с операционно-реанимационным блоком в онкоцентре "Надежда". По словам Попова, у ведомства уже есть проект и понимание, как будет выглядеть здание. В ближайшее время вопрос будет решаться на федеральном уровне.