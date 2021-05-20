Владимир Путин наградил алтайскую чиновницу Екатерину Четошникову

Президент России Владимир Путин подписал документ о награждении руководителя управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерины Четошниковой. Соответствующий документ датирован 19 мая 2021 года.

Президент отметил её активное участие в подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Вместе с ней за это отмечены благодарностью член Совета регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Галина Буймова, заместитель начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики Рубцовска Юлия Осипенко, сотрудник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Галина Берлизова.

Напомним, в конце апреля Виктор Томенко вручил орден "За заслуги перед Алтайским краем" I степени Александру Сурикову за большой личный вклад бывшего губернатора в социально-экономическое развитие края.

Отметим, что I степень – высшая. До этого обладателями такого ордена были только пять человек: конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, ветеран Великой отечественной войны Алексей Скурлатов, министр обороны России Сергей Шойгу, специалист в области торакальной хирургии Яков Шойхет и экс-президент РЖД Владимир Якунин.