Владимир Путин наградил алтайскую чиновницу Екатерину Четошникову

Президент России Владимир Путин подписал документ о награждении руководителя управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерины Четошниковой. Соответствующий документ датирован 19 мая 2021 года.
Президент отметил её активное участие в подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Вместе с ней за это отмечены благодарностью член Совета регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Галина Буймова, заместитель начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики Рубцовска Юлия Осипенко, сотрудник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Галина Берлизова.
Напомним, в конце апреля Виктор Томенко вручил орден "За заслуги перед Алтайским краем" I степени Александру Сурикову за большой личный вклад бывшего губернатора в социально-экономическое развитие края.
Отметим, что I степень – высшая. До этого обладателями такого ордена были только пять человек: конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, ветеран Великой отечественной войны Алексей Скурлатов, министр обороны России Сергей Шойгу, специалист в области торакальной хирургии Яков Шойхет и экс-президент РЖД Владимир Якунин.
Комментарии
Какая заслуженная ударница труда, а вы не цените.
Таких чиновниц на минималку а не так что папа подсуетился и сидит такая фифа на незаслуженновысокой зп ничего не делая
75 годовщина это 2020 год. Мы разве как-то это отмечали в городе? Был карантин.
Вот блин, я думал что "до дна кадровой политики" Алтайский край уже достал, ан нет, ВВП еще в "Иле решил покопатся"!!!
Так и обесцениваются награды.
ВВП еще в "Иле решил покопатся"!!!
Да ВВП и знать не знает никакой Четошниковой - не тот уровень. Представление на нее подписали местные, наверное, те же, что сначала самому орден выхлопотали за заслуги перед краем, а потом и Попову пытались грудь украсить. А с ними все давно понятно!
ЗА закрытие КВНа в Алтайском крае наградили?