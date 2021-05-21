"Ростелеком" установил камеры для проведения госэкзаменов в школах Алтайского края

"Ростелеком" обеспечит видеосъёмку государственной итоговой аттестации школьников в Алтайском крае. Компания уже провела диагностику и тестирование установленных в школах IP-камер, выполнила монтаж и настройку оборудования, построила линии связи. Работы выполнены по заказу КАУО "Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования".

Всего "Ростелеком" установил 2112 камер видеонаблюдения в 99 алтайских школах и региональном центре обработки информации (РЦОИ). Оператор также закупил новые купольные камеры с микрофоном, блоки питания, коммутаторы и карты памяти.

Накануне экзаменов "Ростелеком" проверил готовность каналов связи и программно-аппаратных комплексов, соблюдение параметров съёмки и записи. Необходимо, чтобы в обзор камеры попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории и процесс печати экзаменационных материалов.

Видеонаблюдение будет работать с 25 мая при проведении государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) и с 31 мая, когда стартует Единый госэкзамен (ЕГЭ). Специалистам "Ростелекома" предстоит контролировать работоспособность оборудования и оказывать техническую поддержку.

"Мы работаем по этому проекту восьмой год, обеспечиваем прозрачность проведения госэкзаменов и гарантируем выпускникам точность и достоверность результатов. Ежегодно наши IT-специалисты совершенствуют техническую процедуру, что позволяет защищать систему от хакерских и вирусных атак. Желаю алтайским школьникам успешной сдачи экзаменов", – сказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Компания продолжит работу в дополнительный период итоговой аттестации по ЕГЭ, который пройдёт в сентябре. Финальным этапом станет передача видеозаписей всех экзаменов на хранение в собственный центр обработки данных.