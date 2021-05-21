"Ростелеком" установил камеры для проведения госэкзаменов в школах Алтайского края

"Ростелеком" обеспечит видеосъёмку государственной итоговой аттестации школьников в Алтайском крае. Компания уже провела диагностику и тестирование установленных в школах IP-камер, выполнила монтаж и настройку оборудования, построила линии связи. Работы выполнены по заказу КАУО "Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования".
Всего "Ростелеком" установил 2112 камер видеонаблюдения в 99 алтайских школах и региональном центре обработки информации (РЦОИ). Оператор также закупил новые купольные камеры с микрофоном, блоки питания, коммутаторы и карты памяти.
Накануне экзаменов "Ростелеком" проверил готовность каналов связи и программно-аппаратных комплексов, соблюдение параметров съёмки и записи. Необходимо, чтобы в обзор камеры попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории и процесс печати экзаменационных материалов.
Видеонаблюдение будет работать с 25 мая при проведении государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) и с 31 мая, когда стартует Единый госэкзамен (ЕГЭ). Специалистам "Ростелекома" предстоит контролировать работоспособность оборудования и оказывать техническую поддержку.
"Мы работаем по этому проекту восьмой год, обеспечиваем прозрачность проведения госэкзаменов и гарантируем выпускникам точность и достоверность результатов. Ежегодно наши IT-специалисты совершенствуют техническую процедуру, что позволяет защищать систему от хакерских и вирусных атак. Желаю алтайским школьникам успешной сдачи экзаменов", – сказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
Компания продолжит работу в дополнительный период итоговой аттестации по ЕГЭ, который пройдёт в сентябре. Финальным этапом станет передача видеозаписей всех экзаменов на хранение в собственный центр обработки данных.
Комментарии
Какой-то абсурд устроили из экзаменов. Притом устроили люди, которые списывали на экзаменах в своё время. И при этом не добились чего хотели. Наши носато-волосатые сограждане как сдавали на 100 балов все предметы, включая русский, но при этом на нём не разговаривая, так и сдают.
"Ростелеком" установил камеры для проведения госэкзаменов в школах Алтайского края
Оператор уже восьмой год контролирует видеосъёмку процесса аттестации
А за последние 8 лет куда все тысячи камер делись?
Раньше экзамены- радость, цветы, волнение...
Сейчас экзамены - кругом полиция, камеры, этажи перекрыты, туалет под конвоем...