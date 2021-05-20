Путин поддержал. Госдума приняла закон "Единой России" о выплатах беременным и семьям

Уже в 2021 году беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также семьи с детьми будут получать новые выплаты. Их инициировала партия "Единая Россия" и президент России Владимир Путин, а депутаты Госдумы поддержали, сообщает сайт ER.ru. Новыми мерами поддержки смогут воспользоваться более 2 млн семей и будущих мам.

Некоторые инициативы партия предложила на Социальном онлайн-форуме в декабре 2020 года. Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию 21 апреля включил их в список мер поддержки со стороны государства. Фракция ЕР оперативно подготовила поправки и внесла их в Госдуму.

Итак, одна из новых норм – выплаты женщинам в положении, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля все беременные будут получать каждый месяц по 6350 рублей. Для этого нужно встать на учёт на раннем сроке.

"По нашим подсчётам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин", – отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России", депутат Госдумы Андрей Исаев.

Так и по словам председателя движения "Совет матерей России", эксперта ОНФ Татьяны Буцкой, это очень важное нововведение. Ведь эти женщины попали в "горячую точку демографии".

"Матерям страшно, что ребёнка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как всё будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас", – заявила Татьяна Буцкая.

Вторая норма – выплата полноценного больничного родителем детей до семи лет. С 1 сентября размер этой суммы составит 100% от заработка. Андрей Исаев напомнил, что сейчас оплата больничного листа производится по страховому принципу. И если родитель отработал всего полгода, то и больничный ему рассчитают по минимальному размеру оплаты труда. Если стаж до пяти лет, то он получит 60% заработной платы, до восьми лет – 80%. И только те, кто трудится уже более восьми лет, претендуют на полноценное возмещение зарплаты.

"Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. И если им приходится уходить на больничный, это грозит их семьям существенными материальными потерями", – подчеркнул важность новой нормы Андрей Исаев.

Третья мера – новое пособие на детей от 8 до 16 лет включительно. А претендовать на него будут семьи, где есть только один родитель или мама с папой в разводе, и один из них платит алименты. Ещё одно условие – среднедушевой доход семьи должен быть не более размера прожиточного минимума, установленного в регионе.

"Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей", – отметил Исаев.

Пособие можно будет получить уже с 1 июля 2021 года. Секретарь алтайского реготделения "Единой России" Александр Романенко тоже подчеркнул важность всех инициатив, которые теперь прописаны в законе.

"Сбережение населения – это главный посыл, который стал лейтмотивом послания. Президент назвал чрезвычайной демографическую ситуацию, которую обострила пандемия. Поэтому нужны дополнительные меры для восстановления рождаемости – поддержки семей с детьми, неполных семей, выплаты беременным", – сказал Романенко.

Особенно он отметил разовую выплату в размере 10 тысяч рублей всем школьникам России от 6 до 18 лет – это тоже одна из новых мер.

Напомним, во время послания глава государства объявил ещё и нескольких изменениях, направленных на поддержку россиян. Так, он проиндексировал и продлил программу материнского капитала до 2026 года. Педагогические вузы получат 10 млрд рублей на капремонт и техническое оснащение, а учреждения культуры в селах – 24 млрд. Владимир Путин продлил программу туристического кешбэка и ввёл новую – для студентов. А также призвал снизить плату за подключение газа в жилые дома.