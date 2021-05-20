Четверг, 20 Май, 17:27

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,68
€ 90,1
11°


4974908 +9232
Обь
477см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Кубок мира по гребле. Как доехать и что посмотретьВыборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Путин поддержал. Госдума приняла закон "Единой России" о выплатах беременным и семьям

, ИА "Амител"
Глава государства назвал важными эти социальные предложения
Фото: пресс-служба 'Единой России'

Фото: пресс-служба "Единой России"

Уже в 2021 году беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также семьи с детьми будут получать новые выплаты. Их инициировала партия "Единая Россия" и президент России Владимир Путин, а депутаты Госдумы поддержали, сообщает сайт ER.ru. Новыми мерами поддержки смогут воспользоваться более 2 млн семей и будущих мам.

Некоторые инициативы партия предложила на Социальном онлайн-форуме в декабре 2020 года. Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию 21 апреля включил их в список мер поддержки со стороны государства. Фракция ЕР оперативно подготовила поправки и внесла их в Госдуму.

Итак, одна из новых норм – выплаты женщинам в положении, чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека в регионе. С 1 июля все беременные будут получать каждый месяц по 6350 рублей. Для этого нужно встать на учёт на раннем сроке.  

"По нашим подсчётам, учитывая предыдущую практику, поддержку получат примерно 630 тысяч женщин", – отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России", депутат Госдумы Андрей Исаев.

Так и по словам председателя движения "Совет матерей России", эксперта ОНФ Татьяны Буцкой, это очень важное нововведение. Ведь эти женщины попали в "горячую точку демографии". 

"Матерям страшно, что ребёнка не на что будет кормить и обеспечить. Им важно не обещание, как всё будет хорошо потом, а поддержка здесь и сейчас", – заявила Татьяна Буцкая.

Вторая норма – выплата полноценного больничного родителем детей до семи лет. С 1 сентября размер этой суммы составит 100% от заработка. Андрей Исаев напомнил, что сейчас оплата больничного листа производится по страховому принципу. И если родитель отработал всего полгода, то и больничный ему рассчитают по минимальному размеру оплаты труда. Если стаж до пяти лет, то он получит 60% заработной платы, до восьми лет – 80%. И только те, кто трудится уже более восьми лет, претендуют на полноценное возмещение зарплаты. 

"Дети до семи лет, как правило, бывают у молодых родителей с неполным стажем. И если им приходится уходить на больничный, это грозит их семьям существенными материальными потерями", – подчеркнул важность новой нормы Андрей Исаев.

Третья мера – новое пособие на детей от 8 до 16 лет включительно. А претендовать на него будут семьи, где есть только один родитель или мама с папой в разводе, и один из них платит алименты. Ещё одно условие – среднедушевой доход семьи должен быть не более размера прожиточного минимума, установленного в регионе. 

"Соответствующее пособие, по нашим прогнозам, охватит примерно 360 тысяч детей. Оно в среднем по России составит 5360 рублей", – отметил Исаев.

Пособие можно будет получить уже с 1 июля 2021 года. Секретарь алтайского реготделения "Единой России" Александр Романенко тоже подчеркнул важность всех инициатив, которые теперь прописаны в законе.

"Сбережение населения – это главный посыл, который стал лейтмотивом послания. Президент назвал чрезвычайной демографическую ситуацию, которую обострила пандемия. Поэтому нужны дополнительные меры для восстановления рождаемости – поддержки семей с детьми, неполных семей, выплаты беременным", – сказал Романенко.

Особенно он отметил разовую выплату в размере 10 тысяч рублей всем школьникам России от 6 до 18 лет – это тоже одна из новых мер. 

Напомним, во время послания глава государства объявил ещё и нескольких изменениях, направленных на поддержку россиян. Так, он проиндексировал и продлил программу материнского капитала до 2026 года. Педагогические вузы получат 10 млрд рублей на капремонт и техническое оснащение, а учреждения культуры в селах – 24 млрд. Владимир Путин продлил программу туристического кешбэка и ввёл новую – для студентов. А также призвал снизить плату за подключение газа в жилые дома.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
17:20
В России собираются отказаться от пластиковой посуды и контейнеров 0
17:07
В Алтайском крае бесплатно газифицируют свыше 10 тысяч домов 0
16:51
Вице-президент федерации гребли восхищён тем, как в Барнауле проходит Кубок мира 3
16:43
Более 9 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в России 0
16:27
Депутат Госдумы взяла на контроль ситуацию с долгостроем в Барнауле 2
16:15
11 новых случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае 0
16:03
Путин поддержал. Госдума приняла закон "Единой России" о выплатах беременным и семьям 0
15:46
В Алтайском крае задержали браконьеров за убийство косули 0
15:30
Родители школьников просят Виктора Томенко заступиться за учительницу 4
15:15
В Кремле ответили на идею Дмитрия Медведева об обязательной вакцинации 6
15:00
Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer в 2022 году 2
14:44
Владимир Путин наградил алтайскую чиновницу Екатерину Четошникову 7
14:32
Памятник эвакуированным в годы войны на Алтай заводам установят в Барнауле 4
14:20
Путеводитель по Кубку мира: как добраться до гребного канала и как там не потеряться? 6
14:08
"Без критичных изменений". Алтайский онкоцентр о новом порядке медпомощи 4
13:53
Ирина Шереметьева стала новым ректором Алтайского медуниверситета 7
13:33
Часть барнаульской гостиницы "Алтай" продают за 49 млн рублей 2
13:19
Алтайского физика осудили за подлог документов об уровне радиации 2
13:07
Когда летняя жара вернётся в Алтайский край? 0
12:55
Налоговики Алтайского края в 2021 году собрали 37,4 млрд рублей 0
12:43
Смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Алтайском крае 17
12:30
Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 7
12:19
Где можно смотреть трансляцию Кубка мира по гребле? 15
12:07
Как пройдут последние звонки в школах Барнаула в 2021 году 1
11:55
Купаться запрещено: барнаульский пляж "Водный мир" в этом году не будет работать 8
11:44
Риелторы со всей России обсудили тенденции рынка недвижимости на форуме в Белокурихе 1
11:34
Что такое кешбэк за детский отдых, когда эта программа заработает и какие у неё условия? 2
11:23
В Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле. Фоторепортаж 9
11:12
Алтайский медуниверситет получит нового ректора после двух лет "безвластия" 0
11:01
Встретит Ползунов. Музей АлтГТУ поучаствует в акции "Музейная ночь" 0
10:52
"Фактов нет, но есть сигналы". Томенко призвал разобраться с ценами на металлоизделия 20
10:43
Восемь тысяч елей высадили в Алтайском крае 3
10:32
Власти Алтайского края ответили на заявление о "захвате" партии 0
10:15
Врачи раскрыли главную опасность головной боли 0
10:01
Банк "Открытие": Барнаул готов к проведению этапа Кубка мира по гребле 0
09:50
Футболисты барнаульского "Динамо" в гостях проиграли "Тюмени" 0
09:38
В Барнауле мошенница под видом директора кофейни украла у сотрудницы 25 тысяч рублей 0
09:23
Госдума приняла поправки о новых выплатах на детей 0
09:10
Эксперт предсказал рост ставок по ипотеке в России 1
08:55
Барнаульцы одобрили обновлённый проект благоустройства Мизюлинской рощи 20
08:41
Эксперт рассказал о связи коронавируса с онкологическими заболеваниями 0
08:28
"Палка о двух концах". Почему "дешёвый" доллар может ударить по алтайской экономике 44
08:16
Придётся потерпеть. Когда начнут платить новые детские выплаты и кто сможет их оформить 7
08:05
Путин: отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень 20
07:51
"Дизельный. Автомат": 17 автобусов популярного маршрута продают в Барнауле 8
07:33
Соревнования по гребле: день первый. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле? 7
07:21
Заморозки до -4. Как спасти плодовые деревья и сохранить урожай? 3
07:02
Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто? 39
06:52
Кубок мира по гребле в Барнауле: главные старты. Инфографика 3
06:36
Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему многих он так пугает? 2
06:15
Девушка Моргенштерна в пикантном образе Харли Квинн эпатировала публику 11

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.