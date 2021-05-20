В Алтайском крае задержали браконьеров за убийство косули

В Красногорском районе Алтайского края полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконной охоте. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, сельчане везли на тракторе материалы для строительства загона для лошадей и взяли с собой ружьё. Когда мужчины погнали коней на выпас в урочище Бусыгино, увидели косулю и застрелили её. Тушу после этого повезли домой.

"Как сообщил один из задержанных, оружие он нашёл на берегу реки Бии и незаконно хранил его у себя дома", – отметили в управлении.

Стражи порядка изъяли у злоумышленников трактор МТЗ-82, самодельный прицеп, тушу млекопитающего, а также незарегистрированное гладкоствольное ружьё, патроны, гильзы и карабин. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.