Ветеринар на удалёнке: Россельхозбанк запустил онлайн-сервис по вопросам животноводства

Россельхозбанк и компания "ВетЭксперт" создали программу поддержки "Телеветеринар". На этом сервисе фермеры могут получить консультацию по вопросам животноводства в дистанционном формате.

Создание сервиса связано, в первую очередь, с нехваткой специалистов в области ветеринарии, особенно в сельской местности: большинство из них после окончания вузов уезжают работать в большие города. При этом в крупных хозяйствах и на предприятиях по правилам должен быть хотя бы один врач. Но многие фермеры не могут позволить себе держать в штате ветеринара на постоянной основе.

Опытные ветеринары и зоотехники "Телеветеринара" ответят на все вопросы, осмотрят животных и дадут рекомендации по их лечению, содержанию, уходу и питанию. Они также могут составить график сдачи анализов и прививок, помочь в оформлении сопроводительной документации при перевозке животных, вопросах разведения и спаривания, технического обеспечения, а также получении правовой поддержки для взаимодействия с Государственной ветеринарной службой.

Для получения услуги можно выбрать удобный тариф сразу на площадке "Своё.Фермерство". Стоимость – от 6 тысяч рублей за пакет консультаций. В будущем планируется расширить возможности сервиса с помощью технологий дополненной и виртуальной реальностей.

"В пандемию особенно востребованы технологии телеветеринарии и виртуальной реальности. Наше совместное решение с "ВетЭкспертом" очень своевременное. Мы начинаем с обычных видеоконсультаций, но уже работаем над тем, чтобы перейти к VR-технологиям. Мы уверены, что сервис будет востребованным, ведь он позволит небольшим фермерским хозяйствам значительно упростить процесс получения ветеринарной помощи", – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема "Своё.Фермерство" от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые помогают небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневные задачи и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые позволяют фермеру сокращать издержки и повышать производительность.