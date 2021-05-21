Почти тысячу жителей аварийных домов расселят в Алтайском крае в 2021 году

В Алтайском крае в 2021 году планируют расселить и снести 13,6 тыс. квадратных метров аварийных домов. Сейчас в них проживают 973 человека. Об этом сообщил региональный министр строительства Иван Гилев на заседании правительства края 19 мая.

"В 2021 году на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья выделено 777 млн рублей, из которых 90% – федеральные средства. Сейчас освоено 133 млн рублей. Но с учётом особенностей двухлетней программы и выданных авансов в 2020 году фактическое расселение, то есть предоставление либо выплаты, либо готового жилья, составило 70%. Расселено 9,7 тыс. квадратных метров, в которых проживали 595 человек. Каких-то сомнений по выполнению показателей 2021 года мы не видим", – говорит Иван Гилев.

По его словам, из 120 тыс. квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, расселено уже почти 35 тыс. "квадратов". Новые квартиры или компенсации получили 2264 человека.