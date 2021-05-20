Депутат Госдумы взяла на контроль ситуацию с долгостроем в Барнауле

Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова обратилась в прокуратуру Алтайского края с призывом защитить интересы дольщиков долгостроя по адресу улица Парковая, 71.

Представители прокуратуры в ответе проинформировали, что постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Алтайского края отменено решение нижестоящей судебной инстанции о взыскании задолженности в размере 5 миллионов рублей. Именно этот иск и ставил под вопрос будущее "Барнаулкапстроя" и возобновление строительных работ.

"Сейчас благодаря Строковой основная проблема, не дававшая покоя дольщикам с улицы Парковой в Барнауле, наконец-то решена – дом достроят, – сообщили amic.ru в пресс-службе ЛДПР. – Тем более что теперь и местная прокуратура будет также контролировать, какими темпами ведётся строительство объекта".

Напомним, проблемы у "Барнаулкапстроя" начались в 2017 году, когда ей поручили достраивать дома обанкротившегося "Стройгаза".

Весной 2020 года компания заморозила строительство ЖК "Парковый" (ул. Парковая, 71) и "Клевер-парк" (на ул. Советской Армии, 83 и 83а). А уже в январе БКС остановил строительство на всех объектах и распродал перспективные участки.

Дольщики жилого комплекса "Парковый" обратились к Виктору Томенко с просьбой спасти "Барнаулкапстрой". Дело в том, что дома возводят по проектному финансированию, то есть средства на стройку выделяет банк, а деньги дольщиков лежат на счетах эскроу. Покупатели говорят, что они не хотят стать первыми в России "обманутыми" дольщиками по проектному финансированию и просят губернатора не допустить банкротства компании.

Сейчас жилой комплекс по адресу ул. Парковая, 71, возводит "Барнаулкапстрой" за счёт проектного финансирования ПАО "Сбербанк", денежные средства участников долевого строительства размещены на эскроу-счетах кредитной организации.

Ранее Сергей Шумов объявил о запуске процедуры одностороннего расторжения договора генподряда с СК "Стройпанорама", задействованного в возведении ЖК "Парковый".

Шумов обвинил строительную компанию в "срыве всех сроков проведения работ". По его словам, "практически решён вопрос с новым подрядчиком, который готов достроить третью блок-секцию". Выбор пал на компанию "Адалин-Строй".