До +17°C и без осадков. О погоде в Алтайском крае 21 мая

В пятницу, 21 мая, в Алтайском крае установится довольно прохладная погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю днём температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. В Барнауле столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами по региону возможны порывы до 14 м/с.

Отметим, что в лучшую сторону погода в Алтайском крае начнёт меняться уже в субботу, 22 мая. С этого дня в регион вернётся тепло, а уже с новой недели на территории всего края будет по-летнему жарко.