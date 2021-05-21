В Роспотребнадзоре назвали наиболее частые симптомы коронавируса

Температура, кашель и ринит – наиболее частые симптомы коронавируса. Об этом рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, пишет РИА Новости.

"Клинические особенности COVID-19 в РФ. Мы говорим о том, что температура наблюдалась практически в 100% случаев, кашель – более 50% случаев, диарея – достаточно редко, менее 1%, и ринит составлял порядка 20%", – сказал он.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что каждый эпизод заражения коронавирусом сокращает продолжительность жизни. По её словам, согласно статистике, в развитых странах этот показатель уже снизился в среднем на 1,5-2 года.

Накануне в России зарегистрировали 9,2 тыс. случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели почти 5 млн человек, 117 тыс. пациентов скончались.