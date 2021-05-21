Команде нужен лидер: в Белокурихе прошёл слёт тренеров по бережливому производству

Слёт тренеров предприятий – участников национального проекта "Производительность труда" прошёл в Белокурихе. В мероприятии приняли участие 52 представителя из 30 алтайских компаний. Цель слёта – повысить профессионализм внутренних тренеров и инструкторов бережливого производства, научить их правильно выстраивать процесс обучения и поддерживать мотивацию сотрудников.

В рамках двухдневного обучения тренеры участвовали в мастер-классах различной тематики. Они изучали вопросы коммуникации с сотрудниками при реализации мероприятий нацпроекта, учились визуализировать инструменты бережливого производства и организовывать инфоцентры на предприятиях.

Открывала программу Наталия Минаева, доцент кафедры гуманитарных дисциплин факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС. Она провела семинар "Секреты сбалансированной команды, стрессоустойчивость", где были раскрыты роли сотрудников и их влияние на решение производственных задач.

В качестве спикеров также были приглашены заместитель генерального директора по обучению АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Ирина Жук, руководитель управления по макрорегиону Иван Погуляев, а также региональные эксперты – руководители проектов.

Представители АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" провели мастер-классы по формированию культуры постоянных улучшений. Они также рассказали, как влияют поведенческие установки на выстраивание производственного процесса и достижение показателей эффективности.

Со специальным семинаром "Эффективные приёмы удержания и управления аудиторией" выступили региональные эксперты в области ораторского искусства Александр Грин и Максим Милосердов.

Подвёл итоги заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алексей Ерохин. В своём выступлении он отметил важность проведения подобных мероприятий для работ по повышению производительности труда на предприятиях и расширения связей между компаниями.

Мероприятие организовано Министерством экономического развития Алтайского края и КАУ "Алтайский центр кластерного развития".

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать заявку на участие можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края, по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.