В апреле жители поселка Среднесибирского и станции Озерки пожаловались на качество питьевой воды в своих населенных пунктах депутату Госдумы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву. Парламентарий направил запросы в Роспотребнадзор по Алтайскому краю, ФАС и прокуратуру региона. Справедливость претензий жителей на днях подтвердил Роспотребнадзор, пишет сайт реготделения СР.

В ответе ведомства говорится, что специалистами была проведена внеплановая выездная проверка по согласованию с прокуратурой Тальменского района на основании поступивших обращений граждан. По ее результатам "доводы, указанные в обращениях, подтвердились. За выявленные нарушения в отношении юрлица – ООО "Каскад" будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ, вынесено постановление на штраф в пределах санкции статьи и выдано предписание об устранении выявленных нарушений", – сказано в документе.

По словам руководителя Общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева Оксаны Молодых, забор образцов для исследований проводился как по ряду адресов из распределительной сети, так и из башен станции Озерки, а также водозаборов Школьной и Лесной.

"Что касается конкретных результатов проверки, то, на наш взгляд, они шокирующие. Некоторые показатели превышены в разы, например, мутность по одному из образцов – более чем в 11 раз. Также отмечено превышение аммиака, марганца, железа. Считаем, что подобные отклонения от требований санитарного законодательства недопустимы", — резюмировала Молодых.

После получения ответов от остальных компетентных органов будут определены дальнейшие меры. Кроме того, эсеры разработали для жителей инструкцию о порядке перерасчета в связи с некачественной коммунальной услугой.