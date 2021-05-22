Россия принимает участие в Евровидении с 1994 года. Среди пионеров конкурса – и Маша Кац (Юдифь), и Филипп Киркоров и Алла Пугачёва. Но корифеи отечественной сцены высоких мест не занимали. Из-за 15-го места Аллы Борисовны в 1997 году Россия не смогла участвовать в Евровидение-1998 и бойкотировала трансляцию без российского участника. А до Евровидения-1999 нашу страну за эту выходку не допустили. В 2000-м году Алсу с песней Solo заняла второе место, а в 2003-м группа "Тату" – третье.

Помните, как все в 2008 году радовались победе Димы Билана в Евровидении? А какой фурор произвели "Бурановские бабушки"? А как вам яркое выступление Полины Гагариной, провальное – Алексея Воробьева и Юлии Самойловой, и Сергей Лазарев, которому до победы не хватило сначала чуть-чуть, а потом ещё чуть-чуть (певец представлял Россию в 2016-м году и в 2019-м году, и каждый раз занимал третье место). Смотрим и вспоминаем.

В 2021-м году Россию представляет певица Манижа. Ей уже удалось пробиться в финал, и 22 мая в 22:00 по московскому времени мы сможем узнать, с каким результатом певица завершит своё участие в конкурсе.