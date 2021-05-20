Путин наградил орденом многодетную семью из Бийска

Президент России Владимир Путин подписал документ о награждении орденом "Родительская слава" алтайской семьи, воспитывающей 11 детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Престижной награды удостоились Денис и Олеся Поповы из Бийска.

"Их старшая дочь учится в Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете имени Василия Шукшина, семеро детей – школьники, двое ходят в детский сад, самому младшему сыну Фёдору ещё не исполнилось двух лет", – уточнили краевые власти.

Кроме того, в число людей, чьи заслуги отметил российский лидер, попал электромонтёр филиала компании "РЖД" из Камня-на-Оби Анатолий Гофман. Он обслуживает участок путей протяжённостью 117 км и провёл на нём ряд мероприятий, чтобы дорога стала ещё безопаснее.