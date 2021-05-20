Сыну алтайского ветерана вернули потерянную медаль "За отвагу" спустя 20 лет

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Инструктор-кинолог отдела охраны к КТБ-12 УФСИН России по Алтайскому краю Александр Самарских спустя 20 лет узнал имя владельца найденной в огороде медали "За отвагу" и отдал её сыну ветерана Великой Отечественной войны. Об этом amic.ru рассказали в УФСИН России по Алтайскому краю.

Самарских нашел награду ещё в 14-летнем возрасте, но тогда не придал ей особого значения. Через два десятилетия он во время уборки в доме нашёл забытую медаль и задался целью найти её владельца.

Это было непросто. Сотрудник колонии обращался в военкоматы краевой столицы, Совет ветеранов и даже писал запрос в Центральный архив.

Владельцем медали оказался Василий Бродников, который получил её в 1943 году, когда ему было всего 18 лет. В 2010 году ветеран скончался.

Из ближайших родственников удалось найти сына – Владимира Бродникова. Торжественная церемония передачи медали прошла в селе Нечунаево.

"Я жалею, что не начал поиски хотя бы на десять лет раньше, чтобы успеть отдать медаль живому ветерану. И всё же считаю, что выполнил свой долг", – сказал Самарских.

Он подчеркнул, что сохранение памяти о войне должно заключаться не только в словах, но и в поступках.