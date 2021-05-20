Врач рассказала, как организована медслужба на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле

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Главный врач лечебно-физкультурного диспансера Алтайского края Татьяна Лукашина рассказала, как организована медицинская служба на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит с 20 по 23 мая в Барнауле.

Как она рассказала корреспонденту amic.ru, медицинское обеспечение производится силами Минздрава Алтайского края. В нём участвуют четыре бригады спортивных врачей из КГБУЗ "Алтайский врачебный физкультурный диспансер", реанимобиль и два автомобиля скорой медпомощи для зрительского сервиса. Кроме того, вместе с медиками работает Алтайский центр медицины катастроф, который организует работу врачебной службы.

Также поддержку оказали железнодорожные больницы Барнаула и Новосибирска – они предоставили автопоезд из нескольких кабинетов, в которых работает ДНК-лаборатория. В ней проводится ПЦР-тестирование спортсменов на коронавирус. Согласно результатам обследований, все прибывшие на спортивные состязания оказались здоровы.

При этом в случае обнаружения признаков ОРВИ у одного из участников соревнований, его изолируют в отдельной палате автопоезда и начнут наблюдение за состоянием, при необходимости оказывая весь спектр медицинской помощи.

В спортивной школе имени Костенко выделен врачебный кабинет – там работают специалисты спортивной физкультуры, которые проводят УЗИ, эхокардиографию, а также врач-реабилитолог, который проводит массаж, мануальную терапию и кинезиотерапию. Там же размещены и аппараты для физиотерапии.

Помощь врачей уже пригодилась спортсменам. Как рассказала Лукашина, вчера к ним обращался спортсмен из другой страны с болью из-за растяжения широчайшей мышцы спины. Врачи помогли ему справиться с болью, в результате он занял второе место в отборочном заезде, после чего подошёл к медикам и поблагодарил их за лечение.