Бетонная плита упала на сотрудника барнаульского предприятия

В Барнауле мастера производственных работ одного из обществ с ограниченной ответственностью осудят за нарушение правил безопасности. Об этом сообщает СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчина допустил к работе стропальщика, не имеющего соответствующей квалификации и не прошедшего требуемого обучения и инструктажа по выполнению данной работы. При перевозке в кузове автомобиля на работника упала железобетонная плита. В результате происшествия он получил серьёзные травмы.

"Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд", – отметили в СК.