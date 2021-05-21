Жителя Алтайского края задержали за незаконную рубку девяти сосен

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Угловском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже сосен в Озеро-Кузнецовском участковом лесничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Полицейские в лесном массиве остановили гружённый древесиной грузовик. Водитель пояснил, что спилил девять сухостойных деревьев для дальнейшего использования в хозяйстве", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сумма причинённого ущерба составила около 3,5 тыс. рублей. В качестве доказательств у 34-летнего мужчины изъяли древесину, бензопилу и автомобиль.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому предъявили подписку о невыезде.