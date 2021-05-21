Получение налогового вычета упростили в России

С 21 мая в России упростили правила получения налогового вычета за уплату процентов по ипотеке и покупку жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий закон Владимир Путин подписал 20 апреля.

С 21 мая, для того чтобы получить выплату, достаточно завести личный кабинет на сайте ФНС. Предоставлять налоговую декларацию и соответствующие документы не нужно. ФНС будет получать эти данные от банков, которые будут участвовать в этой процедуре в добровольном порядке. Перечень бланков актуализируют в специальном разделе на сайте налоговой.

Отмечаются, что упрощённый порядок сократит время получения вычета с четырёх до полутора месяцев.