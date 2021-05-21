Анна Попова раскрыла места с наибольшим риском подхватить COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала места наиболее частых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом пишут "Известия".

По её словам, в России люди часто подхватывают ковид в транспорте, однако наибольшее число граждан заражаются коронавирусом от домочадцев. Руководитель ведомства добавила, что в основном заболевают люди старше 50 лет, а также невакцинированные и те, кто возвращается из-за рубежа.

"Вот у нас невысокий удельный вес заболевших среди молодёжи, среди детей. Сегодня обязательно нужно использовать ситуацию, чтобы привиться", – констатировала Анна Попова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не прорабатывают вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса в стране.

Накануне в России зарегистрировали 9,2 тыс. случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели почти 5 млн человек, 117 тыс. пациентов скончались.