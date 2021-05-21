Анна Попова раскрыла места с наибольшим риском подхватить COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала места наиболее частых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом пишут "Известия".
По её словам, в России люди часто подхватывают ковид в транспорте, однако наибольшее число граждан заражаются коронавирусом от домочадцев. Руководитель ведомства добавила, что в основном заболевают люди старше 50 лет, а также невакцинированные и те, кто возвращается из-за рубежа.
"Вот у нас невысокий удельный вес заболевших среди молодёжи, среди детей. Сегодня обязательно нужно использовать ситуацию, чтобы привиться", – констатировала Анна Попова.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не прорабатывают вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса в стране.
Накануне в России зарегистрировали 9,2 тыс. случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели почти 5 млн человек, 117 тыс. пациентов скончались.
Комментарии
Ковид брат ОРВИ, а ОРВИ летом не болеют. Уэбагойтесь.
Потому что моложе 65+ не обследовали.
21.05.2021 11:33
- гость -
Ковид брат ОРВИ, а ОРВИ летом не болеют. Уэбагойтесь.
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Ага, а тумбочка брат мебели по твоей логике.
Ковидом болеют и летом, вспомни летнюю Испанию, Италию. Сейчас в солнечной Индии вспышка коронавируса.
21.05.2021 12:13
- гость -
Потому что моложе 65+ не обследовали.
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Да, не обследовали. Родственники болели всей семьёй коронавирусом (температура, потеря обоняния, сильная слабость). Им упорно ставили ОРЗ, мазков не брали. Они сами платно после выздоровления сдали анализ на антитела, по которому подтвердился перенесенный коронавирус.