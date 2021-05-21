Власти Рубцовска хотят купить туалет за два миллиона рублей

Администрация Рубцовска готова потратить почти два миллиона рублей на приобретение мобильного туалета. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

За эти деньги МБУ "Лето" рассчитывает на кабинку размером 9,6 м на 4 м с двумя отделениями: мужским и женским. Внутри расположатся 11 унитазов, два писсуара и две раковины.

Предполагается, что туалет хотят приобрести для детского лагеря. МБУ "Лето" курирует лагерь "Олимп".

Этап подачи заявок продлится до 27 мая. Аукцион пройдёт 28 мая.

Ранее сообщалось, что Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и связи Барнаула планирует приобрести для города новые мобильные туалеты. Уже весной в краевой столице появятся 40 новых туалетных кабинок.