В Барнауле продолжают ремонтировать Павловский тракт

В Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" определена подрядная организация, которая проведёт дорожные работы на трёх участках. Общая сумма аукционов составила 226,67 млн рублей.

В 2021 году до 1 октября отремонтируют участок Павловского тракта от ул. Сельскохозяйственной до ул. Георгиева. Рабочие заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, выполнят ремонт тротуаров и устроят велодорожки, благоустроят прилегающую территорию. На ремонт данного отрезка предусмотрено более 185 млн рублей.

Также рабочие отремонтируют участок ул. Ползунова: от проспекта Ленина до ул. Промышленной и дорогу от ул. Кулагина до ул. Понтонный Мост, сообщает пресс-служба мэрии.