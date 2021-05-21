Диетолог назвала последний шанс похудеть к лету

Людям, которые по-прежнему стремятся похудеть к лету, крайне важно не садиться на экспресс-диеты. Вместо этого нужно начинать с простого снижения калорий, рассказала диетолог Алена Барредо в интервью радио Sputnik.

По её словам, для правильного снижения веса нужно перейти на меньшие порции, а также ужинать в более ранние часы. При этом последний приём пищи должен содержать овощи и нежирный белок: это позволит сократить поступление углеводов.

Барредо отметила, что худеть слишком резко – неэффективно, поскольку за этим последует дополнительный набор веса, так как организм подумает, что сейчас стресс, и начнёт делать запасы. Лучше скидывать не более 500 граммов в неделю, подчеркнула специалист.

"Резкое снижение веса негативно отражается на организме. Лучше худеть плавно и медленно. Как правило, снижение веса идёт в течение месяца", – добавила диетолог.

Однако даже при сниженной калорийности не стоит постоянно подвергать себя голоду, вместо этого попросту нужно соблюдать меру и не нарушать режим питания. Для этого нужно завтракать, обедать и ужинать, причём в рационе обязательно должен присутствовать белок. Если же тянет на сладкое, то не стоит себе запрещать – лучше съесть немного, но в первой половине дня, подытожила Алена Барредо.

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