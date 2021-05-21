Синоптики предупреждают об "опасном солнце" на Алтае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что в нескольких регионах России ожидается "опасное солнце". В их число попала и Республика Алтай.

По словам Вильфанда, на Алтае опасное излучение достигнет уровня "очень высокий" 23 и 24 мая.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения. Для его характеристики используют шкалу от 1 до 12 баллов. Уровень "очень высокий" выставляется при показателях от 8 до 10 баллов.

При значениях от восьми и выше специалисты рекомендуют пережидать полуденные часы в помещениях, сообщает ТАСС.